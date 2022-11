Brendan Fraser défend le Bad CGI Scorpion King de The Mummy Returns

Le CGI Scorpion King comme on le voit dans The Mummy Returns a été malmené au fil des ans, mais Brendan Fraser pense que ce n’est pas si mal.

Le retour de la momie a toujours fait l’objet de ridicule pour la tristement célèbre apparition de Dwayne Johnson en tant que cauchemar CGI appelé le roi Scorpion. L’incrédulité que le film ait été réalisé la même année que Peter Jackson a sorti son premier le Seigneur des Anneaux film et a montré ce qui pouvait être fait avec CGI, n’a pas diminué au fil du temps. Cependant, la vedette principale du film, Brendan Frasera récemment demandé un peu de gentillesse pour le faux pas de CG, et a déclaré que le film ne serait vraiment pas le même sans le charme du rendu moins qu’élégant du personnage.





Le deuxième film de Brendan Fraser en La momie La franchise a annoncé les débuts au cinéma de Dwayne « The Rock » Johnson, qui est apparu comme The Scorpion King. Johnson continuerait non seulement à apparaître dans un film dérivé en tant que personnage, mais deviendrait également l’une des plus grandes stars de cinéma au monde au cours des deux décennies suivantes. Cependant, en ce qui concerne cette première apparition, le très mauvais CGI aurait pu facilement faire dérailler le film et la future carrière de Johnson. Cela ne s’est pas produit cependant, et en ce qui concerne CGI, Fraser pense que cela mérite également une petite pause. Il a dit GQ:

« Je sais, je sais, sois gentil. Les gars qui ont fait le CGI du Roi Scorpion, lors de la première, ils étaient comme, ‘hé, comment vas-tu, bon travail. Vous savez, nous avons fait le CG pour le Roi Scorpion. Et ils ont en quelque sorte dit, ‘ouais, nous avions besoin d’un peu plus de temps [Laughs] avant qu’on…’ Mais c’était à la toute dernière minute, je ne sais pas. Mais une partie de son charme est que lorsque vous le regardez maintenant, il pourrait être remasterisé, je suppose, mais ce ne serait pas aussi amusant si vous ne voyiez pas ce genre de personnage vidéo janky de Dwayne devenir ‘rawwwh. ‘ [Laughs] Et d’une certaine manière, c’est tout simplement parfait, comment les choses se passent.





Pourquoi le roi Scorpion était-il un si mauvais morceau de CGI?

La capacité des films à non seulement créer des personnages incroyables avec des infographies, mais aussi à mettre à l’écran des répliques numériques crédibles d’acteurs décédés, a conduit beaucoup à regarder des films comme Le retour de la momie sous un jour encore pire. Bien sûr, les effets visuels dans les films n’ont pas changé à certains égards, car il est toujours possible de faire un film qui a des effets spéciaux pires que, disons, Star Wars, ou d’autres films vieux de plusieurs décennies qui n’avaient pas le luxe du glisser-déposer. effets. Cependant, Le retour de la momie’ Le superviseur des effets visuels, John Berton Jr., a récemment abordé le mauvais look du Scorpion King et a déclaré qu’il y avait une raison à cela. Il a dit: