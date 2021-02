Un crocodile géant de 14 pieds de long retrouvé avec des restes humains dans l’estomac

Des restes humains ont été trouvés à l’intérieur de l’estomac d’un 14 pieds de long (4,2 mètres) crocodile sur une île au nord du Queensland, en Australie. Selon les autorités locales, les restes appartiennent probablement à Andrew Heard, un pêcheur de 69 ans qui a disparu de la région le 11 février.

Heard a été vu pour la dernière fois ce jeudi après-midi lorsqu’il a quitté son yacht sur l’île Hinchinbrook (près de la côte nord-est de l’Australie) dans un petit canot de pêche, selon le Australian Broadcasting Corporation (ABC) site d’information. Lorsqu’il ne revint pas cette nuit-là et cessa de répondre à sa radio, l’épouse de Heard a appelé les autorités.

Son dériveur a été retrouvé chaviré tôt vendredi matin (12 février), montrant des dommages indiquant une attaque de crocodile.

Vendredi soir, les enquêteurs ont découvert des restes humains dans la région; le lendemain, ils ont trouvé le gigantesque croco à proximité, selon le gouvernement du Queensland. Les autorités environnementales ont euthanasié le crocodile et l’ont ouvert, révélant plus de restes humains dans ses entrailles.

« Le crocodile capturé hier serait l’animal impliqué dans la disparition d’un homme », a déclaré Queensland Environment, une agence gouvernementale locale. tweeté samedi (13 février). « Nos pensées vont à la famille en cette période difficile. »

Les côtes autour du Queensland abritent la plus grande espèce de crocodile sur Terre: le crocodile d’eau salée (Crocodylus porosus). Les crocs d’eau salée peuvent atteindre jusqu’à 23 pieds (7 m) de long, bien qu’ils dépassent rarement 16 pieds (5 m), selon le Queensland Museum . Ils habitent les eaux côtières de tout le Pacifique occidental, de la côte sud de l’Inde au nord de l’Australie. Et ils sont connus pour attaquer les humains.

En effet, deux attaques supplémentaires de crocodiles ont été signalées dans le Queensland au cours des deux dernières semaines, selon Vice Nouvelles . Fin janvier, un homme dans la quarantaine a été mordu à la tête alors qu’il nageait à Lake Placid, à environ 160 kilomètres au nord de l’île Hinchinbrook. L’homme a survécu avec des blessures mineures après avoir ouvert les mâchoires du crocodile avec ses mains, selon des reportages.

Plusieurs jours plus tard, un homme de 22 ans a été attaqué par un crocodile de 3,6 m de long alors qu’il nageait près de la pointe la plus septentrionale de l’Australie. Il a survécu avec des lacérations à la main et le crocodile a ensuite été euthanasié.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.