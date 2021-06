Emma Watson et Tom Felton sont-ils en couple ? Il dit « Nous sommes quelque chose »

Fans de Harry Potter, réjouissez-vous… peut-être. Tom Felton a peut-être confirmé les rumeurs selon lesquelles il sortirait avec Emma Watson.

Des rumeurs (et des rêves de fans) selon lesquelles ces deux-là deviennent un objet circulent depuis leurs premiers jours de tournage ensemble, et certains pensent qu’il y a maintenant des raisons de croire qu’une relation amoureuse entre les deux pourrait être vraie.

Emma Watson et Tom Felton sortent-ils ensemble ?

Dans une interview avec Entertainment Tonight, Felton a été interrogé sur les rumeurs concernant leur relation, en particulier s’ils sont « quelque chose ».

Il a fait un haussement de sourcils qui pouvait lancer un millier de navires. De toute évidence, cependant, les gens ont envie de plus.

« Je pensais que mon silence en dirait long ! » Tom continua. « Nous sommes quelque chose, si cela a du sens, dans la mesure où nous sommes très proches depuis longtemps. Je l’adore. J’espère qu’elle retournera le compliment. »

Voici où cela devient confus cependant.

« En ce qui concerne le côté romantique, je pense que c’est un truc Serpentard/Gryffondor plutôt qu’un truc Tom et Emma, » continua Felton.

C’est pourquoi je suis un Serdaigle.

Heureusement, il nous a donné de vrais sentiments pour Poufsouffle quand il est entré dans son amour pour son ami (et peut-être plus ?)

« Je pense absolument au monde d’elle. Je pense faire partie de ce dont nous avons tous fait partie, mais pour qu’elle soit la seule fille, certainement la plus jeune sur le plateau, à grandir avec ce qu’elle devait grandir avec était incroyablement excitant. Tu vas me faire pleurer maintenant, mais non, je pense qu’elle a une influence fantastique sur le monde. «

Qu’est-ce que Dramione ?

Il y a tout un sous-ensemble de fans de Harry Potter qui semble aimer l’idée d’un couple Emma Watson et Tom Felton – du moins, sous forme d’avatar.

Le « navire » Dramione – un fantasme de fan qui espère que Draco (le personnage de Felton) et Hermione (le personnage de Watson) se réunissent de manière romantique – est l’un des navires les plus populaires du fandom Harry Potter, le deuxième navire le plus courant pour les deux, et le sixième le plus écrit sur le navire dans le sous-ensemble du fandom Harry Potter qui aime écrire de la fanfiction.

De retour ici dans le monde réel, cependant, beaucoup espèrent qu’Emma Watson a peut-être mis fin à son exil en tant que partenaire.

Comment Felton et Watson se sont-ils rencontrés ?

En 2011, Tom Felton et Emma Watson se sont rencontrés pour la première fois et le vaisseau Dramione a commencé. C’est alors qu’Emma Watson a avoué au magazine Seventeen qu’elle « avait le béguin » pour sa co-star, Tom Felton.

Et qui ne l’a pas fait, vraiment ? L’enfant était adorable.

Le vaisseau Dramione est passé à la vitesse supérieure et les fans de Harry Potter ont vraiment commencé à espérer qu’Emma Watson sortait avec Tom Felton.

Soyons honnêtes, ils étaient aussi très jeunes à l’époque.

Emma Watson a été aperçue en train d’embrasser un homme mystérieux.

Les rumeurs ne manquent pas sur qui Emma Watson pourrait sortir. Pendant un certain temps, on a même dit qu’elle fréquentait le frère d’Alicia Keys, Cole Cook !

En 2019, Emma a été aperçue en train d’embrasser un homme mystérieux (dont l’identité n’a jamais été vraiment confirmée) à l’extérieur de Gail’s Bakery à Londres.

Et les caméras des paparazzi se trouvaient là, ce qui bien sûr n’est qu’une folle coïncidence.

Une semaine seulement après la découverte de l’homme mystérieux, Watson a déclaré qu’elle était « auto-associée ».

En vieillissant, nous acceptons tous de plus en plus notre destin dans la vie.

Alors qu’Emma Watson approchait de son 30e anniversaire, elle a dit qu’elle avait fait la paix avec le fait d’être célibataire, puis a inventé une expression plutôt moderne pour indiquer qu’elle était heureuse de son nouvel état de célibataire.

« Cela m’a pris beaucoup de temps, mais je suis très heureux [being single]. J’appelle ça être auto-partenaire », a-t-elle déclaré, et il va sans dire que le commentaire est devenu viral.

Les psychologues disent que « l’auto-partenariat » est en fait une façon saine de se regarder soi-même.

En prenant la responsabilité d’elle-même et de son bonheur, les psychologues disent qu’Emma Watson démontre en fait qu’elle est en bonne santé mentalement, pas qu’elle est « bizarre ».

« Une personne autonome se sentirait entière et épanouie en elle-même et ne se sentirait pas obligée de rechercher l’épanouissement en ayant une autre personne comme partenaire. Cela ne signifie pas nécessairement qu’une personne autonome ne sort pas ou n’espère jamais avoir marié un jour », a déclaré Carla Manly, une psychologue clinicienne basée en Californie.

Fait intéressant, Tom Felton a déclaré qu’il était lui aussi « auto-partenaire ».

Tom et Emma sont-ils fiancés ?

Bien qu’elle n’ait même pas confirmé leur relation amoureuse, Watson a récemment dû annuler les rumeurs et leur dire qu’elle n’était ni fiancée ni à la retraite.

« Chers fans », a tweeté l’actrice. « Les rumeurs selon lesquelles je suis fiancée ou non, ou si ma carrière est ‘dormante ou non’ sont des moyens de créer des clics chaque fois qu’elles se révèlent vraies ou fausses. Si j’ai des nouvelles, je promets que je les partagerai avec vous.

Néanmoins, ces « chers amis » sont certainement proches.

S’ils sortent ensemble, Rupert Grint approuve !

Rupert Grint a été interrogé sur les rumeurs Watson/Felton (ou Hermione/Draco) après la publication de la photo ci-dessus des anciennes co-stars traînant sur la plage.

Il a répondu: « Ouais, je pourrais [see them together]. Il y avait toujours quelque chose. Il y a eu une petite étincelle. Je ne veux rien commencer. Non, pas vraiment [no one dated on set]. Il y a eu des étincelles, mais nous étions des enfants. C’était comme n’importe quel genre de romance de terrain de jeu, ouais. Je n’ai pas eu d’étincelles. J’étais sans étincelle. »

Eh bien, c’est mignon!

Tom Felton a répondu aux commentaires de Rupert Grint.

Après que Felton ait entendu les commentaires de Rupert Grint à propos d’une étincelle entre Hermione et Draco, il n’a vraiment pas directement nié la rumeur, mais il n’a certainement rien dit qui puisse laisser croire qu’il est autre chose que le cher ami de Watson (vous savez, comme ce qu’elle a réellement dit).

« Emma a une place à côté de chez moi à LA », a déclaré Felton. « Emma d’Emma, ​​c’est une âme unique et magnifique. C’est toujours agréable de se croiser. »

