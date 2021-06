Ellie Kemper s’excuse d’avoir participé à l’événement "raciste"

La semaine dernière, la controverse commençait à planer sur la tête d’Ellie Kemper, une actrice connue pour ses rôles dans « The Office » et « Unbreakable Kimmy Schmidt », l’une des comédies originales les plus acclamées de l’histoire de Netflix, en raison de la participation à un bal des débutantes organisé par une organisation fortement raciste lorsqu’elle était adolescente.

En 1999, alors que Kemper avait 19 ans, elle a été couronnée « Reine de l’amour et de la beauté » lors d’un événement organisé par Veiled Prophet, une organisation de St. Louis, Missouri (d’où elle est originaire) datant de 1878, dont certains ses fondateurs sont membres du Ku Klux Klan.

Grâce à Twitter, des photographies d’Ellie Kemper lors de l’événement commenceraient à émerger, avec des coupures de journaux confirmant sa véracité, ce qui a commencé à faire référence à l’actrice en tant que « Princesse de KKK », quelque chose dont elle-même a publié un déclaration sur le sujet.

« Quand j’avais 19 ans, j’ai décidé de participer à un bal des débutantes dans ma ville natale. Je n’étais pas au courant de son histoire à l’époque, mais l’ignorance n’est pas une excuse. J’étais assez vieux pour m’instruire avant de m’impliquer », a commenté Kemper dans un post Instagram.

Ellie Kemper précise qu’elle déplore et rejette toute forme de « suprématie blanche » et reconnaît faire partie d’un système dans lequel elle a été la récipiendaire de la justice et de récompenses inégales en raison de la couleur de sa peau, assurant qu’il y a une tentation naturelle dire que les détracteurs comprennent mal les choses lorsque vous faites partie de l’examen ou de la critique.

« Mais au cours de la semaine dernière, j’ai réalisé que de nombreuses forces derrière la critique sont des forces avec lesquelles j’ai passé ma vie à défendre et à accepter », a noté Kemper,

Ellie Kemper conclut son article en s’excusant auprès de tous ceux qui ont pu être déçus, assurant qu’elle continuera à écouter, à s’éduquer et à utiliser son privilège pour soutenir des causes qui contribuent à améliorer la société. L’actrice a récemment fait partie du redémarrage de « Home Alone », qui sera présenté en première sur Disney +.