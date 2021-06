Ibai Llanos a essayé un bonbon mexicain et sa réaction a suscité la controverse

Ibai Llanos Il est l’une des grandes célébrités Internet du moment et chacune de ses émissions en direct sur Twitch est vue par des milliers de personnes, ainsi que les vidéos qu’il télécharge sur son compte YouTube. C’est dans ce réseau social que le commentateur Il a fait une dégustation de douceurs latino-américaines avec ses compagnons et a rencontré le Pelón Pelo Rico du Mexique. Divulgacher: il n’a pas du tout aimé.

Cela s’est produit dans le cadre d’une transmission appelée « Les nuits intimes de Cola Cao » sur Twitch, où ils ont essayé divers bonbons des pays d’Amérique latine. Quand est venu le temps des bonbons mexicains, Ibai était enthousiaste, mais son expérience n’était pas la meilleure et il a souligné le dégoût qu’il a pris en savourant le Pelón Pelo Rico.

« C’est bon? »Ils ont demandé à l’Espagnol, et quelques secondes plus tard, il a répondu : « Comment c’est mauvais ». Puis il a fait tester chacun de ses camarades de classe et ils ont tous eu la même réaction : « C’est horrible ». Un seul d’entre eux a défendu le bonbon, mais ils l’ont accusé de mentir parce que sa petite amie est originaire du Mexique. Avec tout le monde ayant goûté le régal, Llanos a envoyé un message.

« Un message pour le président mexicain : le Pelón Pelo Rico devrait être illégal et vous demandez pardon et démissionnez, car c’est du terrorisme pour votre pays et pour le monde. C’est dangereux et ce n’est pas une blague. Cela a très mauvais goût et certains de nous j’aurais pu mourir à cause de lui « Dit le streamer avec le rire de fond de ses amis.







Il a poursuivi avec l’ironie et la déclaration amusante : « Si vous mangez du Pelón Pelo Rico, je vous frapperai et utiliserai la violence contre vous. Luisito Comunica, nous allons vous attraper, soyez prudent ». Quelques jours avant de publier la vidéo complète sur YouTube, il a partagé la coupe sur son compte Twitter, où Les Mexicains ont défendu l’une de leurs friandises préférées.

