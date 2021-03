Ce robot, en plus de vous chasser dans le supermarché pour vous amener à acheter des barres de chocolat, recueille des données sur les préférences d’achat

Mars Wrigley, la société derrière les barres chocolatées comme Mars, Snickers ou M & Ms a un nouveau produit, et ce n’est pas une barre chocolatée. Il s’agit de Smiley, un robot qui erre dans les supermarchés pour essayer d’interagir avec les consommateurs pour qu’ils achètent leurs chocolats. Mais en plus de cela, il a une autre fonction, celle de collecter des données sur les préférences d’achat en magasin.





Le robot a été mis en service en ce moment dans un magasin à New York en tant que test pilote. Ceci est un magasin ShopRite et ils ont déjà expérimenté des chariots spéciaux par exemple. À l’intérieur du magasin, le robot regorge de chocolats pour que les consommateurs puissent faire des achats impulsifs tout en interagissant avec eux.

En plus des barres de chocolat, le robot Il est équipé d’un équipement LiDAR qui lui permet d’avoir une conduite autonome et en même temps détecter les objets et les personnes autour d’eux. Grâce à cela, lorsqu’il rencontre des gens, il les poursuit brièvement en essayant d’interagir avec eux en jouant des sons ou en réagissant aux actions des consommateurs.

Observer comment le consommateur achète

Comprendre les habitudes d’achat des consommateurs il est essentiel pour les magasins d’alimentation et les marques de faire vendre davantage leurs produits. Pour cela, il y a souvent du personnel à l’intérieur du magasin qui pointe et prend des notes sur le comportement des consommateurs face à certains événements. Par exemple, ils calculent s’il y a une augmentation des ventes en plaçant un produit au début de l’allée ou au milieu de celle-ci.

Ces modèles d’achat sont certains que le robot Smiley collectera également. Grâce aux capteurs et caméras intégrés, vous pouvez enregistrer dans le magasin lui-même comment les clients se comportent pendant qu’ils font leurs courses. Ils espèrent ainsi pouvoir mieux comprendre comment les consommateurs interagissent avec leurs produits au-delà de la caisse.

Bien que Smiley soit un robot qui fonctionne déjà bien, cela ne signifie pas que nous verrons bientôt tous les supermarchés remplis de robots. C’est un test pilote et ses créateurs indiquent que ils devront voir comment ça évolue. De plus, une grande partie des fonctions qu’il aura s’il réussit dépendra de la façon dont ce test est développé.

Mars Ce n’est pas la seule entreprise à tester de nouvelles technologies pour les supermarchés. Amazon est certainement celui qui attire le plus l’attention ces dernières années. Leurs magasins Amazon Go sans guichet automatique ou leurs magasins qui vendent des produits hautement recommandés dans la boutique en ligne en sont la preuve. Ils testent également avec des paniers d’achat qui numérisent et facturent directement ce que vous mettez ou un mode de paiement à payer avec la paume de votre main.

Via | Actualités RIS