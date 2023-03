Ben Affleck dit qu’il n’est pas intéressé à réaliser le DCEU de James Gunn

CC

Selon les rumeurs, Batman de Zack Snyder serait un réalisateur possible du nouvel univers de Warner Bros. Pictures.

© IMDbBen Affleck.

Ce ne sera pas la réalité. Tous ceux qui rêvaient de voir Ben Affleck encore une fois dans les coulisses du Univers étendu DC (DCEU) Ils doivent abandonner ce rêve. Dans une récente interview, l’ancien Homme chauve-souris du snyderverse il a noté qu’il n’était pas intéressé à réaliser des films au sein de la franchise.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien assuré: «Je ne dirigerai rien pour Gunn’s DC. Pour rien ». Ensuite, il a fait remarquer qu’il n’avait pas « rien contre James Gunn” Et qu’en penses-tu « fera un excellent travail ». Cependant, il a expliqué qu’il n’était pas « intéressé » dans la façon dont ils dirigent les fils du DCEU.

les paroles de Ben Affleck attirer l’attention, compte tenu du fait qu’en décembre James Gunn ont confirmé qu’ils avaient rencontré l’acteur pour discuter de l’avenir de la DCEU et qu’ils voulaient que je dirige tant qu’ils trouvaient « le bon projet ». Dans les deux déclarations, il est sous-entendu que tout va bien entre les deux.

+Le projet qui a fait démissionner Ben Affleck du DCEU

qui suivent de près le DCEU tu sais que pendant longtemps on a attendu un film de Homme chauve-souris dirigée par Ben Affleck. Cependant, il a fini par se retirer et c’est alors Matt Reeves entré chez lui. À partir de ce moment, le projet a été modifié jusqu’à ce qu’il soit complètement réinitialisé et laisse place à l’apparence du Bruce Wayne de Robert Pattinson.

« J’allais diriger Homme chauve-souris et (Justice League) m’a fait dire : ‘Je ne veux plus rien faire de tout ça. Je ne suis pas prêt’. C’était la pire expérience que j’ai jamais eue dans l’industrie, qui est pleine d’expériences merdiques. CA me brise le coeur »il a assuré. De plus, il a souligné que le tournage l’avait poussé à « boire beaucoup » et se sentir très triste.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?