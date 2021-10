Nicolas Cage est chauve, barbu et brutal dans le premier regard de Butcher’s Crossing

Nicolas Cage nous donne un avant-goût de la puissante performance à venir dans son rôle principal dans le prochain western Traversée du boucher. Partageant une image de son personnage, un chasseur de bisons nommé Miller, l’acteur est très différent de ce à quoi le public est habitué, arborant une tête rasée, une barbe et une paire d’yeux torturés et fatigués qui semblent avoir vu des choses.

Une chasse au bison chauve, barbu Nicolas Cage ressemble exactement à ce dont le cinéma a besoin en ce moment. Filmer sur Traversée du boucher est maintenant en cours dans le Montana, et sur la base de cette image, Cage semble donner au public une autre démonstration de son talent unique, l’apparence de l’acteur suggérant qu’il pourrait bien être du côté « primé » du spectre Cage plutôt que du … moindre fin.

Basé sur le roman transcendantaliste de 1960 de John Edward Williams, Traversée du boucher raconte l’histoire d’un jeune décrocheur de Harvard qui cherche son destin dans l’Ouest en liant son destin à une équipe de chasseurs de bisons dirigée par Cage’s Miller. Ensemble, ils se lancent dans un voyage déchirant au péril de leur vie et de leur santé mentale, alors que le groupe doit affronter et survivre aux réalités brutales de la nature dans leurs tentatives de vendre des peaux de bison. En chemin, ils contemplent leur but dans la vie par rapport à la nature.

Traversée du boucher est réalisé par Gabe Polsky, qui adapte le roman aux côtés de Liam Satre-Meloy. « C’est une histoire urgente avec des thèmes intemporels – un voyage déchirant explorant les limites de la nature humaine », a déclaré Polsky. « Nic Cage est l’un des interprètes les plus dynamiques et les plus intéressants et le voir assumer ce rôle brillant sera excitant. »

« Altitude est incroyablement enthousiaste à l’idée de lancer Traversée du boucher à Cannes », a ajouté Will Clarke d’Altitude Film Entertainment. « L’histoire de John Williams est étonnamment cinématographique et la vision de Gabe pour le film convient parfaitement. De plus, c’est fantastique de travailler avec le légendaire Nick Cage dont la passion et l’attrait sont sans égal. »

Traversée du boucher n’est qu’un des nombreux projets intrigants du pipeline de Nic Cage, dont chacun semble taillé sur mesure pour le vaste talent de l’acteur. Cage a récemment réalisé deux performances très différentes, mais tout aussi dures, lors de sorties Prisonniers du pays fantôme et le cochon acclamé par la critique. Les deux films résument à merveille la capacité de Cage à sauter entre le merveilleusement ridicule et le plus prestigieux, et à obtenir les deux parfaitement.

Nicolas Cage jouera bientôt dans un film qui a en quelque sorte le potentiel d’être ces deux choses, avec l’acteur faisant équipe avec le réalisateur Tom Gormican pour Le poids insupportable des talents massifs. L’histoire trouve Cage comme une version fictive de, eh bien, Nicolas Cage, qui doit accepter à contrecœur une offre de 1 million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un super fan milliardaire mexicain. Lorsque les choses prennent une tournure folle, Nic est obligé de devenir une version de certains de ses personnages les plus emblématiques et les plus aimés afin de dégager sa femme et sa fille du fan qui est un baron de la drogue notoire.

C’est certainement le moment idéal pour être un fan de Nicolas Cage. Cela nous vient grâce à Vision spectrale.