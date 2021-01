Eminem discute de l’argumentation de Snoop Dogg et des excuses de Rihanna sur « Zeus »

Eminem parle de ce qu’il ressent comme un manque de respect envers Snoop.

Le récent va-et-vient entre Eminem et Snoop Dogg a été pour le moins intéressant. Tout a commencé quand Snoop a continué Le club du petit-déjeuner et a déclaré qu’il ne croyait pas qu’Eminem faisait partie de la liste des meilleurs rappeurs de tous les temps. Cela a suscité un débat et des retombées entre les fans de Snoop et d’Eminem, qui croyaient autrefois être dans le même camp. Les paroles de Snoop lui ont valu une réponse d’Eminem sur la chanson « Zeus ». « La dernière chose dont j’ai besoin, c’est Snoop doggin ‘me / Man, Dogg, tu étais comme un putain de dieu pour moi / Nan, pas vraiment / j’avais’ dog ‘à l’envers, » rappe Em sur la piste. Snoop a semblé riposter, et le problème n’a pas encore été résolu. Eminem a récemment sauté sur la radio Shade 45 pour faire une ventilation des chansons de son nouvel album Chansons à assassiner par: Side B. Au cours de la conversation, il a évoqué ses paroles de Snoop.

« Tout ce qu’il a dit, au fait, était bien, jusqu’à un certain point », expliqua Em sur la teinte 45. « Lui disant que Dre a fait la meilleure version de moi, absolument, pourquoi aurais-je un problème avec ça? Serais-je ici sans Dre? Merde non, je ne le ferais pas. Les rappeurs qu’il a mentionnés des années 90 – KRS One, Big Daddy Kane, [Kool] G Rap – je n’ai jamais dit que je pourrais baiser avec eux. «

« Je pense que c’était plus à propos du ton qu’il utilisait qui m’a pris au dépourvu parce que je me dis, d’où cela vient-il? Je viens de vous voir, c’est quoi ce bordel? . «J’aurais probablement pu dépasser tout le ton et tout, mais c’était la dernière déclaration où il a dit: ‘Autant que la musique je peux vivre sans, je peux vivre sans cette merde.’ Maintenant, vous êtes irrespectueux. Cela m’a juste pris au dépourvu. «

Il évoque également ses excuses à Rihanna, qui se produisent dans la même chanson. L’histoire derrière la fuite de Rihanna « diss », dans laquelle Em se range du côté de Chris Brown sur le cas d’agression, est qu’Em a enregistré le couplet alors qu’il travaillait sur Rechute en 2009. Il prétend qu’il essayait simplement de jeter n’importe quoi sur un verset. « Honnêtement à Dieu, je l’ai dit à Paul quand c’est arrivé pour la première fois », commence-t-il. « Premièrement, je ne sais pas comment quelqu’un l’a obtenu. Deuxièmement, je n’ai aucun souvenir de me souvenir même d’avoir fait ce couplet. Comme, les schémas de rimes ne me semblaient même pas familiers, alors j’ai été pris au dépourvu. » Pourtant, il a reconnu son erreur. « Je ne trouve pas d’excuses pour ça. Je l’ai dit, et j’avais tort de le dire. C’était putain de stupide, » déclara Em.