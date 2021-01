«  Le défi 36  »: Natalie Anderson parle du changement de diversité dans les émissions de MTV: «  C’est stupéfiant  »

Après être apparu sur La course fantastique deux fois, Natalie Anderson a concouru sur Survivant deux fois, avec une victoire et une deuxième place. Après ses trois apparitions et peu de temps avant de concourir sur Le défi, La société mère de MTV, CBS, a passé un mandat pour lancer au moins 50% des candidats au BIPOC. Dans une interview avec ET Canada, Natalie a parlé d’être l’un des seuls visages minoritaires de son émission originale à faire partie de la distribution diversifiée de la saison 36.

Natalie Anderson est apparue à l’origine dans « The Amazing Race »

Il y a près de 10 ans, Natalie Anderson, alors âgée de 26 ans, a participé pour la première fois à CBS ‘ La course incroyable 21 aux côtés de sa «jumelle», Nadiya.

Bien que les frères et sœurs aient été éliminés dans l’avant-dernière étape, ils sont devenus les favoris des fans, s’octroyant une place sur Toutes les étoiles trois saisons plus tard.

Cependant, elles ont fini par devenir les premières bottes. Les dames ont ensuite concouru sur Survivant: San Juan del Sur (2014), et les membres de la tribu de Nadiya l’ont votée en premier. D’un autre côté, Natalie a remporté le concours.

La course fantastique star est revenue six ans plus tard pour Gagnants en guerre, cette fois sans sa sœur jumelle, et a terminé deuxième. Elle a ensuite décidé de s’essayer à une autre émission de télé-réalité populaire, MTV’s Le défi.

Natalie a déjà son crâne d’or sur ‘The Challenge’

le Survivant champion a fait ses débuts à la 36e saison et a décidé de faire équipe avec le double champion Wes Bergmann sur le quadruple vainqueur Darrell Taylor. Selon la star du concours de télé-réalité, elle pensait qu’elle partageait trop de qualités similaires avec Darrell et pensait que Wes avait plus de «traction» et de relations dans la maison.

Cependant, cela a fini par travailler contre elle car les autres ont immédiatement éliminé les deux parce qu’ils pensaient que Wes avait trop d’offres dans la maison.

Cela a fini par être une journée pour les filles et Natalie a renvoyé la double gagnante Ashley Mitchell à la maison en premier, gagnant son crâne d’or ou son billet pour la finale. Sa victoire n’a pas suffi aux autres puisqu’ils les ont relancés deux semaines plus tard.

Malheureusement pour eux, Wes n’a pas pu s’imposer et elle s’est retrouvée en partenariat avec le huitième concurrent, Cory Wharton.

Natalie sur une émission qui reconnaît le changement

En novembre 2020, CBS a annoncé son mandat de diffuser 50% de Noirs, d’Autochtones ou de Gens de Couleur (BIPOC) et a promis 25% de son budget de développement annuel non scénarisé pour les créateurs et producteurs du BIPOC.

Le défi la saison 36 s’inscrit dans le cadre de l’initiative puisque le casting comprend plus de 75% de concurrents du BIPOC. Dans une entrevue avec ET Canada, Natalie a reconnu le changement et a partagé qu’ils parlaient souvent de la diversité dans la maison.

Elle a expliqué qu’elle était l’une des seules minorités sur son original Survivant saison et a qualifié le changement de «stupéfiant». La star du concours de télé-réalité a noté qu’elle regarderait autour de la maison et remarquerait à quel point l’émission MTV était différente Le défi utilisé pour présenter des visages majoritairement blancs.

Natalie a également applaudi le réseau pour avoir reconnu le changement nécessaire et pour avoir suivi le casting. Le défi diffusé les mercredis à 8/7 Central sur MTV.