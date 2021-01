Gilmore Girls: Scott Baio a presque joué le père de Jess, mais le réseau a refusé

Dans des nouvelles de casting étranges (et certes anciennes), quand Gilmore filles faisait le casting pour le père de leur personnage Jess, ils ont tiré Charles en charge ancien Scott Baio. Cependant, le WB a dit non. Pourquoi Baio n’a-t-il pas pu être Gilmore filles?

Les directeurs de casting de Gilmore Girls voulaient que Scott Baio joue le père de Jess dans la série dérivée

Scott Baio au Yeux rouges Première à Los Angeles | SGranitz / WireImage

Sur le Gilmore podcast de discussion / entretien Gilmore Guys, les anciens directeurs de casting de la série WB, Mara Casey et Jami Rudofsky, ont expliqué le processus de casting de Milo Ventimiglia, qui a joué le deuxième grand amour de Rory Jess Mariano sur Gilmore filles.

«Milo avait fait beaucoup», ont-ils partagé. «Il était encore assez jeune… c’était une évidence, le faire entrer.»

Cependant, à mi-chemin Gilmore Saison 4, les directeurs de casting ont découvert: «Il allait y avoir un spin-off», avec Ventimiglia.

(Le Gilmore filles épisode où Jess se rend à Venise pour trouver que son père est un pilote détourné de Cercle au vent, La propre émission de Jess qui n’a pas dépassé un épisode).

«… Alors, nous avons dû choisir le père de Jess», se souvient Rudofsky. Et Casey a suggéré le nom: Scott Baio.

Dans sa propre interview sur Gilmore Guys, Ventimiglia se souvient que les co-créateurs de l’émission l’ont emmené dans un bureau pour discuter de la série potentielle.

«Alors, écoutez, nous voulons faire tourner votre personnage», ont-ils dit à l’acteur. «Nous voulons explorer la relation brisée entre vous et votre père, alors nous allons y conduire.»

Bien que cela ne soit pas arrivé pendant quelques saisons, Ventimiglia dit qu’il l’a découvert «assez tôt».

«Je savais dans les deux premiers épisodes de la troisième saison qu’ils planifiaient cela», a-t-il partagé. Il a répondu à l’époque: « Alors, d’accord, je vais avoir ma propre émission, mais vous l’écrivez. » le Gilmore filles les créateurs lui ont dit «cela allait arriver». Vintimille était à fond.

«Je me suis dit: ‘Génial, je suis, j’adore, je vous aime les gars, j’aime le personnage’ ‘, a-t-il partagé sur le podcast. «Je pense que ce serait génial. Nous nous sommes alignés pour cela.

Milo Ventimiglia avait déjà travaillé avec Scott Baio sur une autre émission de télévision

le C’est nous star a également expliqué dans son entretien de podcast qu’avant de rejoindre le Gilmore filles jeté à l’âge de 24 ans, il avait en fait travaillé avec Baio.

«Je sortais d’un contrat que j’avais au studio», se souvient-il. «J’ai fait un spectacle appelé Rembobiner, qui était le grand retour de Scott Baio à la télévision qui ne s’est jamais produit.

Vintimille n’avait que de belles choses à dire sur la Jours heureux alun.

«C’est un gars formidable», a-t-il partagé.

Milo Ventimiglia pour Gilmore filles | Barry King / WireImage

CONNEXES: « Gilmore Girls »: la vraie raison pour laquelle Kirk avait tant d’emplois

Quand Baio a auditionné pour jouer le père de Jess sur le Gilmore filles série dérivée, il l’a tuée.

«Il est entré et il a lu», se souviennent les directeurs de casting. Le showrunner, Amy Sherman-Palladino, l’aimait.

«… Amy était comme, ‘tu as raison, ça y est. C’est fait et fait », ont-ils déclaré sur le podcast. Cependant, ce n’était pas si simple. Le WB n’était apparemment pas satisfait du casting de Baio.

«… Nous arrivons au studio et au réseau, et ils ne veulent rien avoir à faire avec lui, à cause de Charles en charge, » la Gilmore filles alums expliqué sur Gilmore Guys. « … Amy a vraiment travaillé dur pour lui, mais le réseau voulait plus du look.

Alors, ils sont allés avec l’acteur Rob Estes, connu pour ses rôles sur Melrose Place et 90210, au lieu. Cependant, depuis Cercle au vent n’a pas été ramassé, Estes n’est apparu que dans 2 épisodes de Gilmore filles comme le père de Jess, Jimmy Mariano.