Pacific Rim 3 aurait été lié au Godzilla Vs. Kong MonsterVerse

Dans un univers alternatif, Godzilla aurait pu apparaître dans la franchise Pacific Rim. Ah, qu’est-ce qui aurait pu être. Ceci, selon le réalisateur Steven DeKnight, qui a révélé que son idée originale était d’avoir Pacific Rim 3 connectez-vous au Monsterverse, qui contient des films comme le prochain Godzilla contre Kong. Cela ne s’est jamais produit et, selon toute vraisemblance, ne le sera jamais.

Steven DeKnight a repris la franchise de Guillermo del Toro avec Pacific Rim: Uprising. La suite n’a pas fait aussi bien que son prédécesseur d’un point de vue critique ou commercial. En tant que tel, Legendary Pictures n’a jamais avancé avec un troisième versement. L’idée de connecter ces deux univers ne s’est donc jamais concrétisée. Mais, répondant récemment à une question de fan sur Twitter, DeKnight a expliqué que Pacific Rim 3 aurait fini par rejoindre le MonsterVerse. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« C’était en fait mon plan à long terme. PR3 a été structuré pour se terminer d’une manière qui marie les deux univers. »

Malheureusement, le cinéaste n’a pas élaboré. On ne sait donc pas comment, précisément, Pacific Rim 3 aurait conduit à un monde dans lequel Godzilla et King Kong auraient pu apparaître aux côtés des Jaegers. Fait intéressant, c’est quelque chose que Guillermo del Toro a également signé récemment. Le cinéaste, réagissant à la bande-annonce Godzilla vs Kong, a publié ce qui suit sur Twitter.

«Personnellement, j’aime voir les néons, les batailles navales, la démolition de bâtiments, etc. parce que secrètement – peut-être – l’univers PAC RIM coexiste dans le légendaire Kaijuverse et, peut-être, un jour, ils pourront gronder!

Del Toro a précisé dans un tweet de suivi en ajoutant: « Parler uniquement en tant que fan BTW, pas de projet de retour. » Il semble donc que ce soit, ou du moins était, une idée populaire. Et cela a du sens. Légendaire cofinancé et produit les deux franchises avec Warner Bros. Ils impliquent tous deux de gigantesques monstres sur Terre. Vraisemblablement différentes versions de la Terre, du moins c’est ce que nous pensions. Le fait est que, avec les univers cinématographiques faisant fureur, toutes les pièces étaient là. Quelqu’un avait juste besoin de les assembler. Steven DeKnight avait l’intention de le faire. Le monde avait d’autres plans. Le destin n’a pas fait une continuation sur grand écran de la franchise, compte tenu des rendements financiers décroissants.

Le Pacific Rim original, sorti en 2013, a rapporté 411 millions de dollars dans le monde. La suite, Pacific Rim: Uprising, sortie cinq ans en 2018, n’a pas aussi bien marché, ne rapportant que 290 millions de dollars. Bien que cela ne fasse pas le plus gros flop du monde, il était également loin d’être un succès. Surtout compte tenu de son budget de production annoncé de 150 millions de dollars. La franchise en continuera cependant une ailleurs. Netflix se prépare à sortir un nouveau titre de la série animée Pacific Rim: The Black plus tard cette année. Qui sait? Peut-être que puisque Netflix produit également l’anime Godzilla, les deux univers peuvent entrer en collision sous forme animée sur la route. Mais le voir en live-action serait tout autre chose. Godzilla contre Kong arrive en salles et sur HBO Max le 31 mars. Vous pouvez consulter le message original de Twitter de Steven DeKnight Compte.

