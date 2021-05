Les créateurs de ‘Cobra Kai’ anticipent une excellente saison 4

vandyck Couette Excellent duo 4 saisons - Blanc

Couette Duo Carré 4 saisons Vandyck. Cette couette Vandyck luxueuse et confortable est composée à 95% de duvet d'oie d'Europe de l'Est blanc pur et à 5% de petites plumes d'oie. Le coutil est composé de coton mako fin et est doté d’une finition douce. Les deux couettes forment ensemble une couette 4 saisons idéale avec classe de confort 5. La partie été fine a un poids de remplissage de 350 grammes dans la taille 140 x 220 cm. L'autre couette a un poids de remplissage de 450 grammes. Les deux parties sont idéales pour l'hiver et peuvent être facilement assemblées avec des boutons pratiques. La valeur d'isolation est très bonne et la drapabilité est la meilleure imaginable. Attention ! Cette couette ne peut plus être retournée après utilisation pour des raisons d'hygiène.