Spider-Man: Across the Spider-Verse Director explique pourquoi Daniel Kaluuya a été choisi comme Spider-Punk

Avertissement : Cet article contient des SPOILERS pour Spider-Man : Across the Spider-Verse.





Le triomphe du box-office désormais acclamé par la critique Spider-Man: à travers le Spider-Verse présente toutes sortes de variantes passionnantes du sympathique web-slinger de quartier, l’une des plus excitantes étant Hobart « Hobie » Brown alias Spider-Punk. Exprimé par le lauréat d’un Oscar et Sortir Daniel Kaluya, Spider-Man: à travers le Spider-Verse Le co-réalisateur Joaquim Dos Santos a expliqué à Collider la pensée derrière le casting de l’acteur britannique et lui permettant d’apporter son accent réel au grand écran pour changer.

« Daniel Kaluuya est, je pense, l’un de nos grands acteurs de notre génération. J’ai été surpris, honnêtement. Vous savez, quand je pense à Daniel Kaluuya, je pense qu’il parle avec un accent américain. Nous avons regardé ces interviews avec lui et c’était juste lui qui faisait ça dans un talk-show, et nous avons comparé cela aux visuels de Spider-Punk alors qu’il était en cours de développement, et juste en voyant une image stagnante de Spider-Punk sur sa voix, il a sauté de la page. Donc, oui, je pouvais entendre le gars parler toute la journée. Je vais probablement comprendre, genre, deux mots sur cinq qu’il dit, mais je vais l’écouter toute la journée.

Version de Spider-Man de Earth-138, Spider-Punk acquiert ses pouvoirs après avoir été mordu par une araignée irradiée et mène le bon combat contre un gouvernement oppressif et autoritaire. Inspiré du mouvement punk-rock et dédié à l’anarchie anti-establishment, Spider-Punk joue un rôle modeste mais essentiel dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse. Sa façon radicale de penser saigne progressivement dans Miles Morales, le conduisant à se rebeller contre la Spider-Society, à tenter de sauver ses proches et à aller à l’encontre du canon.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU





Spider-Punk est devenu un favori rapide et ferme des fans

Images Sony

Bien qu’il s’agisse d’une version beaucoup moins connue de Spider-Man, Spider-Punk est rapidement devenu un favori des fans. Et cela tient en grande partie à Daniel Kaluuya et à sa performance. Certes, l’ingéniosité du design de Spider-Punk l’a aidé à se démarquer, avec sa palette de couleurs changeant constamment tandis que différents éléments de ses vêtements se déplacent à différentes fréquences d’images pour créer l’illusion qu’il a été assemblé à l’aide de différents dépliants punk-rock, mais c’est le magnétisme sans effort de Kaluuya qui rend sa nature rebelle si contagieuse.

Kaluuya joue aux côtés d’un grand ensemble dans Spider-Man: à travers le Spider-Verse qui comprend Shameik Moore comme Miles Morales alias Spider-Man, Hailee Steinfeld comme Gwen Stacy alias Spider-Woman, Jake Johnson comme Peter B. Parker alias Spider-Man, Oscar Isaac comme Miguel O’Hara alias Spider-Man 2099, Issa Rae comme Jessica Drew alias Spider-Woman, Karan Soni comme Pavitr Prabhakar alias Spider-Man India, Andy Samberg comme Ben Reilly alias Scarlet Spider, et Scott Pilgrim vs le monde la star Jason Schwartzman dans le rôle de Jonathan Ohnn alias The Spot.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse renvoie Miles Morales dans la folie du multivers, où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même. Cependant, lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées.

Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson à partir d’un scénario de Phil Lord, Christopher Miller et David Callaham, Spider-Man: à travers le Spider-Verse est maintenant sorti en salles. La troisième et dernière sortie, Spider-Man: Au-delà du Spider-Versedevrait sortir le 29 mars 2024.