Dog The Bounty Hunter est-il amérindien ? La communauté autochtone conteste ses revendications

L’implication de Dog the Bounty Hunter dans la recherche du petit ami de Gabby Petito – et de la personne d’intérêt pour son homicide – Brian Laundrie a généré une énorme publicité pour la star de télé-réalité.

Mais l’affaire a également mis en lumière le manque d’attention accordé aux femmes autochtones disparues et aux autres personnes de couleur.

Et une absence notable de ces cas est Dog lui-même, qui fait si souvent référence à son prétendu héritage amérindien.

Dog The Bounty Hunter est-il amérindien ?

Dog a déjà affirmé que sa mère était à moitié Apache Chiricahua et semble s’identifier fortement aux Amérindiens, portant souvent des plumes dans les cheveux et des bijoux traditionnels amérindiens.

Dog a également utilisé cette affirmation comme moyen de défense lorsqu’il a été accusé de racisme – à la suite de l’utilisation présumée du mot n.

« Je n’ai jamais été raciste. Je suis à 33 1/2 pour cent Apache », a-t-il déclaré.

Cependant, de nombreux Amérindiens réfutent l’insistance de Dog sur le fait que lui ou sa mère fait partie de leur origine ethnique.

Au lieu de cela, ils le voient comme un outil marketing permettant à Dog d’exploiter la culture amérindienne dans le but de gagner plus d’yeux pour son émission de télévision et sa présence globale sur Internet.

On prétend même que la mère de Dog était une immigrante polonaise qui a passé tellement de temps dans une réserve amérindienne qu’elle a commencé à prétendre qu’elle était autochtone.

C’est l’insertion de Dog dans l’affaire Gabby Petito et sa recherche de Brian Laundrie qui ont attiré l’attention des gens et lui ont par la suite donné plus de presse.

Beaucoup de gens ont émis l’hypothèse que Dog ne se joignait à la chasse à l’homme que pour la publicité et qu’il avait peut-être fait plus de mal que de bien.

Dog The Bounty Hunter a gardé le silence sur les cas de disparition de femmes autochtones.

Quels que soient les motifs de Dog pour s’impliquer dans l’affaire, ou la vérité sur son héritage, il y a certainement un argument à faire valoir qu’il pourrait faire de la publicité pour les cas de femmes autochtones disparues.

Le National Crime Information Center a signalé qu’en 2016, 5 712 cas de femmes et de filles amérindiennes et autochtones de l’Alaska disparues ont été signalés.

Bien que la base de données fédérale des personnes disparues du ministère de la Justice des États-Unis, NamUs, n’ait enregistré que 116 cas.

Le mouvement en pleine croissance, les femmes autochtones assassinées et disparues (MMIW), représente toutes les femmes autochtones disparues dont les cas sont allés sans urgence ni couverture.

Une grande partie de la raison pour laquelle les forces de l’ordre ne mettent pas davantage en place un effort de recherche pour les Amérindiens disparus est que de nombreux autochtones ne vivent pas sur des terres ou des réserves tribales, où lorsque quelqu’un est porté disparu dans la communauté, les forces de l’ordre tribales se réunissent pour les chercher.

De nombreux Amérindiens qui vivent dans des villes urbaines tombent simplement dans le « canal de vulnérabilité », qui se compose de personnes de couleur, de personnes vivant dans la pauvreté et de personnes sortant d’institutions systémiques, comme la prison ou les familles d’accueil.

Selon Janeen Comenote, directrice exécutive de la National Urban Indian Family Coalition, « la pauvreté reste l’un des aspects les plus difficiles de la vie urbaine indienne contemporaine ».

« Bien que je reconnaisse qu’une partie importante de notre population[s] est solidement de la classe moyenne, chaque Autochtone que je connais a connu la pauvreté ou a un membre de sa famille qui l’est. Le logement et l’itinérance restent en tête de liste des défis. »

Une grande partie de la couverture médiatique qui entoure les femmes amérindiennes disparues n’est presque jamais prise au sérieux.

Les forces de l’ordre ferment souvent les yeux sur ces affaires et ne font pas grand-chose pour aider, tandis que les médias présentent souvent les affaires sous un jour négatif, faisant passer pour la faute de la victime.

Des personnalités de la télévision, comme Dog the Bounty Hunter, qui s’est activement jointe à la recherche de Brian Laundrie après avoir attiré des millions de couverture médiatique, auraient pu attirer la même attention sur les femmes autochtones disparues à travers le pays qui ont besoin de la même main d’oeuvre.

