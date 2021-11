Un combat éclate à Ricky Gervais Gig et il « le gère comme un professionnel »

Saint Gervais Mont Blanc Hydratation Visage Soin Essentiel Hydratant 24h 40ml

Le soin essentiel pour hydrater intensément et en continu tout au long de la journée les peaux déshydratées, normales à sèches. C'est le geste d'apaisement quotidien pour la peau, qui retrouve souplesse et éclat. Sa formule encapsule les bienfaits du Mont Blanc : 70% d'eau thermale réparatrice du Mont Blanc, une eau qui est utilisée à la cure de Saint-Gervais depuis plus de 200 ans, et du lin alpin bio, récolté à plus de 1000m d'altitude par une coopérative locale. Ingrédients combinés efficacement aux grands actifs du soin visage : glycérine végétale et urée hydratantes. Sa texture est fraiche, légère, délicatement parfumée. Elle est non grasse et non collante, immédiatement absorbée par la peau. Saint Gervais Mont Blanc Soin Essentiel Hydratant 24h 40ml est hypoallergénique, testé sur peaux sensibles et fabriqué en France. Peau ressourcée, assouplie et un teint éclatant.