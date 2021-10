Bailey Bass est Claudia dans l’interview d’AMC avec l’émission de télévision Vampire

L’étoile montante Bailey Bass aurait été choisie pour le rôle principal d’AMC Entretien avec le vampire séries. Bass, qui devrait jouer dans les prochaines suites de James Cameron Avatar, jouera le rôle clé de Claudia pour le Entretien avec le vampire émission basée sur la série de romans d’Anne Rice. Elle devient la deuxième actrice à jouer le personnage à l’écran après l’interprétation de Kirsten Dunst dans l’adaptation cinématographique originale.

De même que Basse Bailey, certains des autres rôles clés ont également été choisis pour ce nouveau Entretien avec le vampire Émission de télévision. Game of Thrones L’acteur Jacob Anderson incarnera Louis de Pointe du Lac, qui a été joué par Brad Pitt dans le film de 1994. Sam Reid de Le lecteur de nouvelles et Le club des femmes astronautes est également à bord pour jouer Lestat, le vampire précédemment joué par Tom Cruise.

Les Entretien avec le vampire La série se composera de dix épisodes avec des plans pour une première sur AMC en 2022. Il s’agit de la première de plusieurs émissions prévues résultant de l’acquisition par le réseau des droits pour développer de nouveaux projets basés sur la série de livres d’Anne Rice. Les Chroniques des vampires. Il a été récemment annoncé qu’AMC avait également prévu une adaptation en série de La vie des sorcières de Mayfair au début du développement.

Rolin Jones est écrivain et showrunner sur Entretien avec le vampire dans le cadre de son accord global avec AMC Studios. Jones est également producteur exécutif aux côtés de Mark Johnson, ainsi qu’Anne Rice, Christopher Rice et le réalisateur des deux premiers épisodes, Alan Taylor. De plus, Jones supervisera le développement d’autres émissions sur AMC basées sur le travail de Rice.

« Le défi d’adapter pour la télévision le travail révolutionnaire et immensément convaincant d’Anne Rice est à la fois intimidant et exaltant », a déclaré Johnson dans un communiqué lors de l’annonce de la nouvelle. « Ayant déjà produit des films à partir d’œuvres aussi singulières, je reconnais à la fois la responsabilité et l’obligation que nous devons au matériel. Je crois fermement qu’avec AMC et Rolin Jones, nous sommes équipés pour relever ce défi et pour ravir et divertir à la fois le fidèle fan d’Anne Rice et le spectateur qui vient de découvrir son travail. »

Jones a ajouté : « En 1973, une mère en deuil et une écrivaine extraordinaire ont commencé ce qui allait devenir le plus beau roman de vampires jamais écrit, tout le respect pour M. Stoker. Près de cinquante ans plus tard, nous savons ce que l’on attend de nous. Nous savons à quel point ce livre et le ceux qui suivent signifient leur énorme base de fans. Nous vous sentons au-dessus de nos épaules alors que nous nous occupons du Savage Garden. Louis et Lestat sortent de leur cachette et nous avons hâte de les réunir avec vous. «

Reste à savoir si l’adaptation en série télévisée sera un succès comme le film de 1994. Réalisé par Neil Jordan et écrit par Anne Rice, le Entretien avec le vampire Le film a été un succès au box-office et a même remporté des nominations aux Oscars. Cela a également certainement contribué à servir de rôle de carrière à Kirsten Dunst, ce qui lui a valu une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice dans un second rôle.

Entretien avec le vampire sera présenté en première sur AMC et son service de streaming AMC + dans le courant de 2022. Cette nouvelle nous vient de Variety.

