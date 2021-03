La Chine en quête de leadership technologique: l’ambitieux plan quinquennal axé sur l’IA, la biotechnologie, l’exploration spatiale et plus

Le Le quatorzième plan quinquennal de la Chine. Ces plans quinquennaux visent à innover l’économie et l’état du pays en se concentrant sur des points précis pour atteindre les objectifs assignés. Dans ces derniers, la technologie est plus présente que jamais. Et il cherche à faire de la Chine un leader technologique.





Selon le WSJ, le gouvernement chinois a récemment présenté son nouveau plan quinquennal, dans lequel il propose augmenter les dépenses de recherche et développement de plus de 7% par an entre 2021 et 2025. Un plan qui intervient à un moment critique où la guerre commerciale avec les États-Unis a des effets directs sur les grandes entreprises technologiques du pays comme Huawei ou ZTE.

Pour y faire face, la Chine cherche augmentez votre innovation locale et votre indépendance vis-à-vis des technologies et entreprises externes. C’est-à-dire fabriquer et développer ses propres technologies qui lui permettent de ne pas dépendre des autres en cas de situation comme celle qui s’est produite ces dernières années avec les États-Unis. Et pour cela, ils ont un plan.

Les sept secteurs prioritaires pour la Chine

L’énorme coup de pouce que la Chine va donner au cours des cinq prochaines années est visant sept secteurs ou domaines. L’idée est d’augmenter l’expérience nationale dans ces domaines stratégiquement importants pour obtenir un leadership technologique. Ces domaines sont les suivants:

Semi-conducteurs: Les États-Unis, Taïwan ou la Corée du Sud sont parmi les pays qui sont actuellement les plus présents dans ce domaine. Des entreprises comme Qualcomm, TSMC ou Samsung ont respectivement le leadership. L’idée est d’innover pour avoir des entreprises et des capacités à concevoir et fabriquer leurs propres puces qui soient au niveau de celles que les marques précédemment citées peuvent atteindre.

Biotechnologie et recherche génétique: La Chine dit qu’elle se concentrera sur les «vaccins innovants» et la «recherche sur la biosécurité».

Ce que nous voyons déjà, la Chine est en train de devenir un géant de l’exploration spatiale avec ses missions sur la Lune ou Mars entre autres. Elle s’intéresse également aux profondeurs de la terre et de la mer. La médecine et la santé: Ils indiquent qu’ils cherchent à étudier des traitements tels que la médecine régénérative pour réparer les cellules ou organes des tissus endommagés. Également sur la manière d’éviter la propagation des maladies transmissibles.

L’informatique quantique: C’est une question complexe et dans laquelle il y a encore beaucoup à développer, ils ne veulent pas en sortir. Pour le moment, des entreprises comme Google (et non chinoises) affirment avoir atteint la «suprématie quantique».

Si quelque chose ressort clairement de cela, c’est que le géant asiatique va investir des sommes importantes dans la recherche et le développement. Nous verrons au cours des prochaines années quel en sera le résultat et surtout comment d’autres pays ou régions réagissent. L’Union européenne a également son plan.

