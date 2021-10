macOS Monterey pourrait "Mode haute puissance" recevoir

La nouvelle mise à jour Mac macOS Monterey pourrait apparemment obtenir un « mode haute puissance » qui augmente les performances d’un MacBook au détriment de la durée de vie de la batterie. C’est ce que suggère la dernière version bêta du système d’exploitation.

Les références au « High Power Mode » de 9to5Mac ont été découvertes dans la dernière version bêta 8 de macOS Monterey. Au début de 2020, il y avait eu des premiers rapports sur un mode dans macOS Catalina appelé « Mode Pro » à l’époque, qui permettrait aux utilisateurs de Mac d’obtenir des performances maximales en ignorant tous les paramètres d’économie d’énergie. Les applications pourraient alors fonctionner plus rapidement même si le MacBook n’est pas connecté à l’alimentation.

Dans le code de ce mode pro, les utilisateurs ont été avertis à l’époque que même si cela rendrait les applications plus rapides, la durée de vie de la batterie serait réduite et le volume du ventilateur augmenterait en même temps. Comme on le sait, ce mode Pro n’a pas été implémenté dans macOS Catalina.

Excitant pour le prochain MacBook Pro avec M1X

Il n’est pas non plus clair si un « mode haute puissance » sera intégré à la version finale de macOS Monterey. Il est également concevable que l’option de performance ne soit testée que brièvement, puis supprimée à nouveau. Le mode pourrait être utile notamment en relation avec la prochaine puce Apple M1X et faire du prochain MacBook Pro l’un des ordinateurs portables les plus rapides au monde.