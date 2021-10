Critique : Crysis Remastered Trilogy (PS4) – Une franchise avec une identité Crysis

Tout comme notre propre monde, l’univers de Crysis a changé de manière irréversible en 2020. Nous avons eu la pandémie de coronavirus, la trilogie de Crytek a eu une invasion d’extraterrestres ressemblant à des calmars appelés Ceph. Aussi déprimant que cela soit de penser que le premier Crysis représentait 2020 comme un avenir lointain, il est étonnant que la série n’ait pas été remasterisée jusqu’à présent. Les jeux remasterisés signifient des graphismes améliorés, alors par où mieux commencer que trois titres propulsés par CryEngine loués pour leurs prouesses techniques ?

Crytek a traité le premier opus de son propre remaster l’année dernière, ce qui nous a donné des sentiments mitigés. Un an plus tard, le développeur allemand a réédité les trois titres – sans leurs modes multijoueurs – sous le nom de Crysis Remastered Trilogy, avec une prise en charge 4K et 60 images par seconde lors de la lecture sur PlayStation 5.

Même sur PS4, le premier Crysis est joli de loin. La lumière filtre de façon spectaculaire à travers les feuilles de palmier sur les îles fictives de Lingshan, tandis que l’eau bleu clair est à couper le souffle pour un jeu de 14 ans. Les choses deviennent plus laides de près, cependant – les textures peuvent être de mauvaise qualité et les personnages semblent trop étranges pour être pris au sérieux.

Il y a une raison pour laquelle Crysis est principalement connu pour ses réalisations graphiques. À peu près tout le reste est soit oubliable, soit dreck absolu, en particulier son écriture. Le gameplay tombe principalement dans la première catégorie. Le nanosuit a peut-être été une idée quelque peu nouvelle en 2007 – permettant au personnage-joueur Nomad de renforcer son armure ou de devenir invisible en échange de points d’énergie rechargeables – mais maintenant, il se sent maladroit et daté. Le futur proche Call of Duty de l’ère PS4 semble beaucoup plus fluide en comparaison, et c’est une chose difficile à oublier.

Les points forts du premier jeu résident dans ses aspects physiques comiques. Enfoncer un ennemi sur la tête avec une boîte ne vieillit jamais, tandis que les bâtiments destructibles permettent des combats chaotiques lorsque des explosifs sont impliqués. Malheureusement, Crytek semble déterminé à vous inciter à jouer furtivement, ce qui est à la fois ennuyeux et presque impossible, car les ennemis peuvent vous repérer même à travers la forêt la plus épaisse. Il n’y a même pas d’option pour les attaques furtives au corps à corps.

Nous avons rencontré un certain nombre de problèmes, y compris des objets lointains qui entrent et sortent – ​​bien que ce soit avant la sortie du patch de lancement du jeu. L’IA est également discutable, passant de l’œil d’aigle à parfois même ne pas remarquer si vous avez tiré sur quelqu’un derrière lui avec un fusil de chasse.

Crysis ne prend vraiment tout son sens qu’à partir de quatre missions environ, lorsque la forêt étouffante cède la place à des bases grandes ouvertes pour s’attaquer à un style de bac à sable caractéristique. À mi-chemin, les choses prennent une tournure intéressante et étrange, avec une mission d’apesanteur vraiment fascinante qui se déroule à l’intérieur d’un vaisseau Ceph trippant avant que le jeu ne vous entraîne dans une mission finale de tir dans un couloir et de combats de boss désorientants au moyen d’une section de pilote d’hélicoptère. .

La plus grande malédiction du premier jeu est qu’il passe ses premières heures à vous rappeler un jeu bien meilleur. Tout, du cadre tropical aux barres noires cinématographiques séparant les missions, semble conçu pour rafraîchir les souvenirs du premier Halo. Mettez-le à nu et Crysis ressemble à une démo technologique sans aucune idée développée.

C’est pourquoi Crysis 2 semble être une perspective presque totalement différente : on a l’impression que plus de réflexion a été consacrée à chaque domaine. Bien que la suite de 2011 soit plus linéaire, échangeant des îles tropicales contre une ville de New York en train de s’effondrer sous l’invasion de Ceph et la loi martiale, elle semble plus vaste en ouvrant la boîte à outils tactique du joueur. La furtivité est améliorée en permettant au nouveau protagoniste Alcatraz de marquer les ennemis avec ses jumelles et d’exécuter des tueries furtives. De manière cruciale, cependant, vous devenez temporairement dévoilé lorsque vous poignardez, vous devez donc chronométrer correctement les attaques pour éviter d’être détecté.

Le jeu de tir est également plus fluide, tandis que l’ajout de la «nanovision» infrarouge aide à mettre en place des décors tendus. En règle générale, il est plus amusant d’affronter les armes à feu des ennemis, mais la conception de niveau plus rationalisée signifie qu’il est également beaucoup plus facile de simplement masquer et simplement flâner vers votre objectif. Furtif autour du Ceph est vraiment terrifiant au début, mais assez vite, vous comprendrez que vous pouvez éviter de les combattre en passant simplement devant eux en mode cape.

Crytek semble avoir fait un bien meilleur travail de remasterisation de Crysis 2 ; La ville de New York a l’air assez magnifique, surtout la nuit, même si, encore une fois, les textures peuvent être un peu granuleuses lorsqu’elles sont vues de près. Malheureusement, nous avons rencontré un certain nombre de problèmes, notamment une chute à travers les sols et le fait d’être coincé dans une pose en T, incapable d’attaquer les ennemis, mais ceux-ci ont été rencontrés avant la sortie du correctif.

Crysis 2 bénéficie finalement d’une ambition accrue et d’une volonté de devenir un peu bizarre, même si la capacité n’est pas tout à fait là. L’histoire prend une tournure intéressante à la fin, même si du point de vue du gameplay, le niveau final est un anti-climax, et l’écriture est toujours assez affreuse (« Je ne suis qu’un théoricien du complot geek »). Hans Zimmer a même aidé à composer le thème principal.

Le troisième jeu est celui où l’exécution de Crytek correspond à ses idées. Équilibrer intelligemment les deux premiers jeux en plaçant le titre dans un New York envahi et post-apocalyptique deux décennies après Crysis 2, on se sent beaucoup plus seul.

Cette fois, le protagoniste est Prophet, le pilier de la série avec une excellente base pour explorer des thèmes intéressants. Il est le dernier soldat nanosuit du monde, suscitant des soupçons parmi les alliés et la jalousie de Psycho, son ancien camarade du premier jeu qui a été brutalement « écorché » de sa propre nanosuit. Les deux personnages se sentent étoffés: Prophet se débat avec son manque d’humanité, tandis que Psycho semble véritablement perturbé par sa propre vulnérabilité. Compte tenu de l’histoire atroce du premier jeu, c’est un miracle.

Les missions de Crysis 3 sont beaucoup plus longues que les jeux précédents, ce qui donne au gameplay un peu de répit et le temps de l’histoire pour se développer. Le nouvel arc à poulies de Prophet semble un peu surpuissant – c’est un coup fatal et ne draine aucune énergie lorsqu’il est tiré en mode furtif – mais il fait de la furtivité le moyen le plus attrayant de jouer. Les champs de bataille sont plus ouverts et les ennemis peuvent désormais invoquer des renforts, ce n’est donc pas sans conséquence non plus.

C’est beaucoup moins difficile que les précédents jeux Crysis, mais le cadre époustouflant – New York verdoyant est beau et le jeu se déroule bien – et une histoire intéressante fait plus que compenser. C’est facilement le meilleur de tous les jeux de la série, même si c’est un peu facile.

Le paradoxe avec la trilogie Crysis Remastered est que la série s’améliore au fur et à mesure, mais se lancer dans Crysis 3 est la façon la moins gratifiante de la jouer. Voir comment le personnage de Prophet évolue au cours de la série et Crytek peaufiner le gameplay est un exemple intéressant des épreuves et des tribulations de la création d’une IP à succès à partir de zéro. C’est à vous de décider si cela vaut 45 €.