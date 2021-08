DaBaby s’excuse auprès de la communauté LGBTQ+ après avoir doublé ses propos homophobes

in







Les festivals et les marques ont coupé les ponts avec DaBaby après qu’il ait initialement refusé de s’excuser pour ses commentaires ignorants et dangereux.

DaBaby a présenté des excuses formelles à la communauté LGBTQ+ une semaine après avoir été critiqué pour des propos homophobes.

Le mois dernier (25 juillet), DaBaby a reçu un contrecoup pour sa performance à Rolling Loud à Miami. Tout d’abord, il a invité Tory Lanez sur scène en tant qu’invité malgré les allégations de tir de Megan Thee Stallion contre lui. DaBaby a ensuite déclenché un tollé supplémentaire en faisant commentaires problématiques sur le VIH et le sida, ainsi qu’une série de déclarations homophobes.

Pendant le concert, DaBaby a déclaré : « Si vous ne vous présentez pas aujourd’hui avec le VIH/SIDA, allumez un briquet pour téléphone portable. Les gars, si vous ne sucez pas la bite sur le parking, allumez un briquet pour téléphone portable. » Il a ensuite doublé ses commentaires sur Twitter, Instagram en direct et dans le clip de sa nouvelle chanson « Giving What It’s Supposed to Give ».

En réponse à ses propos, des festivals dont Lollapalooza et des marques dont Boohoo ont coupé tout pont avec le rappeur. Des stars telles que Dua Lipa, Madonna et Elton John ont également critiqué DaBaby et maintenant il s’est excusé pour ce qu’il a dit.

LIRE LA SUITE: Dua Lipa dénonce les commentaires homophobes de DaBaby et ne le suit plus sur Instagram

DaBaby s’excuse auprès de la communauté LGBTQ+ après avoir doublé ses remarques homophobes. Photo : Rich Fury/Getty Images, @dababy via Instagram

S’adressant à Instagram, DaBaby a écrit: « Les médias sociaux évoluent si vite que les gens veulent vous démolir avant même que vous n’ayez la possibilité de grandir, d’éduquer et d’apprendre de vos erreurs. En tant qu’homme qui a dû se débrouiller seul dans des circonstances très difficiles , avoir des gens que je connais qui travaillent publiquement contre moi – sachant que ce dont j’avais besoin était une éducation sur ces sujets et des conseils – a été un défi. »

Il a ensuite ajouté: « J’apprécie les nombreuses personnes qui sont venues vers moi avec gentillesse, qui m’ont contacté en privé pour m’offrir sagesse, éducation et ressources. C’est ce dont j’avais besoin et cela a été reçu. »

DaBaby a terminé la déclaration en disant : « Je veux m’excuser auprès de la communauté LGBTQ+ pour les commentaires blessants et déclencheurs que j’ai faits. Encore une fois, je m’excuse pour mes commentaires mal informés sur le VIH/sida et je savais que l’éducation à ce sujet est importante. Amour à tous. Que Dieu vous bénisse. – DaBaby. »

DaBaby a désactivé les commentaires sur la publication.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂