Matt Damon a précédemment déclaré qu’il avait fallu que sa fille écrive un traité pour qu’il se rende compte que le f-slur est « dangereux ».

Matt Damon a publié une déclaration après avoir reçu un contrecoup pour avoir dit qu’il utilisait le « f-slur » jusqu’à il y a des mois.

Dans une interview avec le Sunday Times ce mois-ci, Matt a déclaré : « Le mot que ma fille appelle le » f-slur pour un homosexuel « était couramment utilisé quand j’étais enfant, avec une application différente. J’ai fait une blague, il y a des mois , et a obtenu un traité de ma fille. Elle a quitté la table. » J’ai dit : ‘Allez, c’est une blague ! je le dis dans le film Collé a vous!' »

Matt a ensuite ajouté: « Elle est allée dans sa chambre et a écrit un très long et beau traité sur la façon dont ce mot est dangereux. J’ai dit: » Je retire le f-slur!’ J’ai compris. » Cependant, Matt a maintenant publié une déclaration affirmant qu’il n’a jamais utilisé le f-slur.

Matt Damon affirme qu’il n’a jamais utilisé le f-slur après le contrecoup de ses récents commentaires. Photo : dpa photo alliance/Alamy Live News, Paramount Pictures / Mirage Enterprises

Dans la nouvelle déclaration à Variety, Matt a déclaré: « Au cours d’une récente interview, je me suis souvenu d’une discussion que j’ai eue avec ma fille au cours de laquelle j’ai tenté de contextualiser pour elle les progrès qui ont été réalisés, bien qu’en aucun cas achevés, depuis que je grandissais. à Boston et, enfant, j’ai entendu le mot ‘f*g’ utilisé dans la rue avant même de savoir à quoi il se référait. »

Il a ensuite ajouté: « J’ai expliqué que ce mot était utilisé constamment et avec désinvolture et était même une ligne de dialogue dans un de mes films aussi récemment qu’en 2003; elle, à son tour, a exprimé son incrédulité qu’il ait pu y avoir un moment où ce mot a été utilisé sans réfléchir. »

Matt a également félicité sa fille en déclarant: « Pour mon admiration et ma fierté, elle a été extrêmement claire sur la mesure dans laquelle ce mot aurait été douloureux pour quelqu’un de la communauté LGBTQ +, peu importe à quel point il était culturellement normalisé. Non seulement j’étais d’accord avec elle, mais ravie de sa passion, de ses valeurs et de son désir de justice sociale. »

Matt est ensuite revenu sur ses affirmations selon lesquelles il venait de « retirer le f-slur » en disant: « Je n’ai jamais appelé personne ‘f****t’ dans ma vie personnelle et cette conversation avec ma fille n’était pas un réveil personnel . Je n’utilise aucune sorte d’insultes. »

Il a continué: « J’ai appris que l’éradication des préjugés nécessite un mouvement actif vers la justice plutôt que de trouver un confort passif en m’imaginant » l’un des gentils « . Et étant donné que l’hostilité ouverte contre la communauté LGBTQ+ n’est toujours pas rare, je comprends pourquoi ma déclaration a conduit beaucoup à supposer le pire. »

Matt a terminé la déclaration par les mots : « Pour être aussi clair que possible, je suis solidaire de la communauté LGBTQ+. »

