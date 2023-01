Superman: Legacy commencera le DCU, date de sortie fixée pour juillet 2025

Le DCU a commencé ! Les nouvelles des plans de James Gunn et Peter Safran pour le premier chapitre de la franchise sont maintenant tombées, avec le titre du déjà confirmé Superman projet révélé comme Superman : Héritage. Les Superman projet, qui ne verra pas Henry Cavill revenir dans le rôle de Man of Steel, a également reçu une date de sortie du 11 juillet 2025, avec Variety rapportant que Superman : Héritage sera le début de cette nouvelle DCU.





« Il se concentre sur Superman équilibrant son héritage kryptonien avec son éducation humaine », a déclaré Peter Safran à propos du projet. « Il est l’incarnation de la vérité, de la justice et de la manière américaine. Il est la gentillesse dans un monde qui pense que la gentillesse est démodée. Tout cela semble parfait pour un film de Superman, jusqu’à présent.

La brigade suicide et Les Gardiens de la Galaxie James Gunn est en train d’écrire Superman : HéritageSafan déclarant qu’il espère que le cinéaste « pourra peut-être être persuadé de le réaliser également ».

Gunn ajoute que « ‘Superman’ est pour tout le monde. C’est un film à quatre quadrants qui devrait parler à tout le monde dans le monde.

Superman est clairement une priorité élevée pour le studio, Gunn et Safran estimant que la réintroduction de l’homme de demain est le moyen idéal pour lancer leur DCU. Ce qui, bien sûr, n’est pas sans rappeler ce qui s’est passé en 2013 avec Homme d’acier…





Les fans ont été déçus d’apprendre qu’Henry Cavill ne reviendra pas en tant que Superman

Bien que son retour ait été révélé lors d’une scène post-générique à la fin de l’année dernière Adam noiril a été confirmé peu de temps après qu’Henry Cavill ne reviendrait pas en tant que Homme d’acier. « Je viens d’avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran et c’est une triste nouvelle, tout le monde. Après tout, je ne reviendrai pas en tant que Superman », a déclaré Cavill dans un communiqué à l’époque. à travers les années….. nous pouvons pleurer un peu, mais ensuite nous devons nous souvenir… Superman est toujours là. Tout ce qu’il représente existe toujours, et les exemples qu’il nous donne sont toujours là ! Mon tour porter la cape est passé, mais ce que Superman représente ne le sera jamais. Ce fut une balade amusante avec vous tous, vers le haut et vers le haut.

De nombreux fans de DC ont été naturellement déçus par la nouvelle, beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour demander que la décision soit annulée. Le co-PDG nouvellement nommé de DC Studios, James Gunn, a cependant révélé pourquoi lui et le producteur Peter Safran ont ressenti le besoin de recommencer avec Superman. « Dans les premières étapes, notre histoire se concentrera sur une partie antérieure de la vie de Superman, donc le personnage ne sera pas joué par Henry Cavill », a déclaré Gunn à propos de ses projets de redémarrage. « Mais nous venons d’avoir une excellente rencontre avec Henry et nous sommes de grands fans et nous avons parlé d’un certain nombre de possibilités passionnantes de travailler ensemble à l’avenir. »

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles DCU…