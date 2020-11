GFRIEND sort un nouvel album audacieux ‘Walpurgis Night’

GFRIEND est de retour avec son nouvel album studio 回: Nuit de Walpurgis. L’album est leur troisième album studio en coréen. Précédé par leurs EP 回: Labyrinthe et 回: Chant des sirènes, 回:nuit de Walpurgis est le troisième et dernier album du groupe K-pop 回 série d’albums et est sorti le 9 novembre. Quelques heures avant la sortie de l’album, Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB et Umji ont tenu une conférence de presse mondiale pour discuter du nouvel album.

GFRIEND | Musique source

L’album a un concept de « sorcière moderne »

回: Labyrinthe a raconté l’histoire d’une fille déchirée par un choix, et 回: Chant des sirènes a continué cette histoire et a montré à la fille remettant en question sa décision avec des thèmes forts de tentation. Tandis que 回: Chant des sirènes avait un concept de «sorcière vibrante», 回:nuit de Walpurgis a un concept de «sorcière moderne».

«Ce nouvel album est le serre-livre de notre 回 série », a déclaré Eunha. «Nous avons commencé notre série en février dernier et il s’agissait d’être très confus à la croisée des chemins et de devoir prendre une décision, mais après avoir réalisé le prix de nos choix, nous avons exprimé notre cœur hésitant à la voix de la séduction.

Elle a poursuivi: «Et cette fois-ci, c’est l’histoire d’une fille devenue sorcière, et d’être très honnête et audacieuse à propos de nos désirs et nous exprimons cela comme un festival de sorcières.

CONNEXES: GFriend dévoile son nouvel EP transformateur « Song of the Sirens »

GFRIEND a des morceaux pour la première fois

回: Nuit de Walpurgis se compose de 11 titres: «Mago», «Love Spell», «Three of Cups», «GRWM», «Secret Diary», «Better Me», «Night Drive», «Apple», «Crossroads», «Labyrinth, »Et« Roue de l’année ».

« Donc, vous avez de la pop urbaine et de l’EDM, donc ça couvre beaucoup de genres différents », a déclaré Umji à propos du nouvel album du groupe K-pop. «Nous vous avons également apporté des morceaux unitaires, ce qui est une première pour GFRIEND.»

Sur 回: Nuit de Walpurgis, Yerin et SinB interprètent «Secret Diary», Sowon et Umji interprètent «Better Me» et Eunha et Yuju interprètent «Night Drive». Tous les membres ont participé au processus de composition et d’écriture des chansons de leurs sous-unités respectives.

‘Mago’ est le nouveau single principal de GFRIEND

En plus de participer à la composition et à l’écriture des paroles de leurs chansons de sous-unité, Eunha, Yuju et Umji ont également composé et écrit les paroles de «Mago», le premier single de l’album. La chanson est une piste disco, et le clip vidéo adopte un concept disco rétro avec une chorégraphie confiante, des boules à facettes, des vêtements à paillettes et des chaussures à plateforme.

« ‘GFRIEND Disco’ est en quelque sorte honnête et sincère sur les désirs et les passions, je pense que c’est ce qui le distingue », a déclaré Sowon. «Mago» a en quelque sorte cette ambiance rétro, et a aussi la sensibilité unique de GFRIEND ainsi que cette passion, ce dynamisme et ce dynamisme… et ajoutez à cela notre chorégraphie… qui présente une chanson disco qui est très GFRIEND en couleur et saveur. »

Au cours de trois albums, GFRIEND a subi des transformations de style et s’est développé en tant qu’artiste en continuant à composer et à écrire les paroles de leurs chansons.

« C’était un grand changement par rapport à notre série précédente, c’est pourquoi nous étions très inquiets », a déclaré Umji aux journalistes. «Mais maintenant que nous avons tous fini, je suis vraiment content de la façon dont ça s’est passé. La série d’albums montre notre nouveau look de GFRIEND et c’est très audacieux mais c’est aussi très honnête.

Depuis sa sortie, le clip vidéo «Mago» a été visionné plus de 4 millions de fois sur YouTube, et 回: Nuit de Walpurgis a fait irruption dans les 10 premières places du classement des albums iTunes américains.