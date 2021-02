Horoscope du jour Balance du vendredi 5 février 2021

Amour / Couple ***

Votre conjoint vous pousse dans vos retranchements pour vous faire réagir. Il vous aime profondément et tente par tous les moyens de recréer le lien sentimental entre vous. Mais vous êtes enfermée dans votre bulle et avez du mal à en sortir. Prenez conscience des efforts qu’il fait par quelques gestes tendres, des attentions qui lui montreront qu’il ne fait pas ça pour rien.

Amour / Célibataire ***

A force de trop vous documenter sur l’art de trouver un amoureux, vous passez à coté de la réalité. Ça ne se passe pas comme dans les livres. Arrêtez de calculer, d’analyser et soyez spontanée. C’est en étant naturelle que vous attirerez les hommes, pas en gardant cet air désespéré et méfiant. C’est en étant bien dans votre tête et ancrée dans le moment présent que vous ferez de belles rencontres…

Travail ****

Votre vie sentimentale vous semble bancale et vous vous noierez encore aujourd’hui dans le travail. Au moins dans votre boulot vous saurez faire preuve d’imagination et de créativité pour régler les problèmes qui se présenteront. Très investie dans vos tâches, cela vous évite de penser à autre chose et d’avoir à montrer vos tourments personnels.

Bien Être ***

Vous auriez vraiment besoin de faire un break. Pourquoi ne pas appeler une amie quand vous avez un moment de disponible ou même aller voir vos parents s’ils n’habitent pas loin ? Vous pourriez leur confier vos incertitudes et repartir un peu plus légère pour affronter le quotidien. Un peu de sport serait aussi le bienvenu pour vous défouler et vous oxygéner.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :