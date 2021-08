Ne cherchez pas la bande-annonce teaser a Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence pourchassant une comète tueuse

Ne cherchez pas est l’histoire de deux astronomes de bas niveau interprétés par Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, tentant, via une tournée médiatique, d’avertir l’humanité d’un astéroïde qui détruira la Terre. Avec Lawerence et DiCaprio, le film original de Netflix met également en vedette Cate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Melanie Lynskey, Ariana Grande, Matthew Perry, Chris Evans, Tyler Perry, Melanie Lynskey, Rob Morgan, Mark Rylance, Michael Chiklis , Kid Cudi, Gina Gershon et Ron Perlman. À la fois écrit et réalisé par Adam McKay, on peut s’attendre à l’inattendu dans Ne cherchez pas.

Adam McKay dit à propos du film, « Ce n’est pas l’idée bizarre la plus conceptuelle – l’idée d’un film catastrophe dans lequel les gens ne croient pas nécessairement que la catastrophe arrive. Cela revient au trope du maire de Mâchoires: ‘J’adore le prouver, n’est-ce pas ? Inscrire votre nom dans le National Geographic ?’ Ce sont donc deux astronomes de niveau intermédiaire, très sincères, qui font la découverte de toute une vie, qui est un astéroïde tueur qui se dirige vers la Terre. Ils doivent prévenir tout le monde et faire une tournée médiatique. Ce sont eux qui naviguent dans notre monde. Ce sont eux qui naviguent sur leur équivalent de Twitter. Ce sont eux qui naviguent dans le paysage politique. Ce sont eux qui naviguent dans les talk-shows et comment ils sont perçus. C’est DiCaprio, Lawrence et Rob Morgan qui essaient d’avertir le monde. J’appelle ça une comédie noire. »

La première #DontLookUp teaser… malheureusement, je vais devoir rester debout. pic.twitter.com/JsiYSiQh5K – Bébé Annette (@yosoymichael) 2 août 2021

McKay, qui connaît Jennifer Lawrence depuis qu’elle est adolescente, a écrit le personnage pour elle, qui a été immédiatement déprimée. Il voulait atterrir Leonardo DiCaprio, et cela s’est avéré un peu plus intimidant. McKay explique: « Je pense qu’il est incroyable et j’aime son travail, mais je pensais juste qu’il n’y avait aucun moyen qu’il fasse ça parce que si je pouvais seulement travailler avec Martin Scorsese, je ne travaillerais qu’avec Martin Scorsese », a plaisanté McKay. « Je serais l’assistant de Martin Scorsese sur le plateau. Alors pourquoi ferait-il ça avec moi ? Mais il s’est avéré qu’il aimait vraiment le scénario. nous avons juste échangé des idées. Nous avons pris une pause pour la quarantaine, et voilà, une fois que nous avons trouvé un moyen théoriquement sûr de tourner ce film, il était dedans. Je ne pouvais pas le croire. Ce n’est pas surprenant qu’il soit fabuleux dans le film . »

Alors que McKay voulait initialement faire un film sur le changement climatique, la pandémie a frappé et l’histoire a pris une tournure. Il dit: « C’est un peu comme ça que ça a commencé. Mais ensuite la pandémie a frappé. Cela a fait ressortir de quoi parle vraiment le film, c’est ainsi que nous communiquons les uns avec les autres. Nous ne pouvons même plus nous parler. . Nous ne pouvons même pas être d’accord. Il s’agit donc du changement climatique, mais à la base, il s’agit de ce qu’a Internet, de ce qu’ont les téléphones portables, de ce que le monde moderne a fait à la façon dont nous communiquons. » Netflix dit que nous pouvons nous attendre à une sortie en 2021.

