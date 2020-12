Cyberpunk 2077 – Vêtements et arme Johnny Silverhands: Comment obtenir son ensemble de vêtements unique – Solution (Guide)

Quel est le gars le plus cool de Night City? Correct, Johnny Silverhand, joué par la star hollywoodienne Keanu Reeves. Si vous voulez être aussi cool que Johnny, vous pouvez aller à Cyberpunk 2077 le sien Trouver des vêtements et même son arme et créez-vous.

Où vous pouvez trouver ces vêtements uniques et l’arme spéciale de la légende, Armes maloriennes 3516, et ce que vous devez faire pour l’obtenir, nous vous le dirons dans ce bref article Guider.

Cyberpunk 2077: guide des objets de Johnny Silverhands

Dans la liste suivante, vous trouverez les vêtements de Johnny Silverhand que vous ne pouvez ni acheter ni trouver. Au lieu de cela, vous devez accomplir des missions très spécifiques dans Cyberpunk 2077 pour mettre la main sur cet ensemble légendaire. Les vêtements sont avec ça Débloquez un trophée ou connecté à un succès. Vous pouvez en manquer certains, alors lisez attentivement ce guide.

Solution: T-shirt de Johnny Trouver

Vous recevrez automatiquement le T-shirt de Johnny à la fin de la mission secondaire NM-34, Parasite. La mission est parfois appelée Ténia désigné.

Cette quête secondaire est assez inhabituelle car elle ne se compose que de quatre séquences de dialogue avec Johnny. Ces dialogues sont déclenchés après quatre points très précis de l’histoire principale, à savoir à la fin de HM-12, Amour automatique, sur le chemin de la chapelle au bout de HM-18, transmission, après avoir parlé à Anders Hellman à la fin de HM-21, La vie en temps de guerre, et après vous à la fin de HM-25, Rechercher et détruires’est entretenu avec Hanako Arasaka.

© Projet CD

Solution: Lunettes de soleil aviateur Johnny’s

Vous obtenez les lunettes du pilote automatiquement dans « Cyberpunk 2077 », lors de la mission secondaire NM-35, Chippin ‘In. Pour débloquer cette mission, vous devez avoir terminé la mission secondaire NM-34, Ténia / Parasite. Ensuite, allez à la Vie après la mort et parlez à Johnny à l’entrée pour commencer la mission.

Solution: Le pantalon de Johnny

Vous voulez aussi des pantalons cool comme Johnny Silverhand? Avec notre guide, vous apprendrez comment cela peut devenir réalité. Tu trouves le bon morceau avec ça Emploi Psychofan dans une valise rose dans la chambre. Psychofan est déjà avec Street Cred Niveau 1 disponible.

Acceptez la mission et rendez-vous dans le bâtiment résidentiel marqué. le code car la porte de cette mission est «2065».

Solution: Chaussures de Johnny

Vous pouvez retrouver les chaussures de cette légende de Night City pendant la Ordre de l’héritage familialdans le placard avec le bootleg. Cette mission ne fait que commencer Street Cred Niveau 4 disponible et après votre HM-19, Ville mortea complété.

Solution: L’arme de Johnny Silverhand Trouver!

Cette arme particulière appelée Armes maloriennes 3516 vous obtenez de Grayson sur la mission secondaire NM-35, Chippin ‘In.

Pour débloquer cette mission, vous devez avoir terminé la mission secondaire NM-34, Ténia / Parasite. Ensuite, allez à la Vie après la mort et parler sur Entrée avec Johnnypour démarrer la mission.

