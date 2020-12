Si vous prévoyez de survivre à Night City, vous aurez besoin d’un vaste arsenal d’armes, de compétences et de stratégies. Des options de dialogue uniques aux arbres de compétences complexes, Cyberpunk 2077 donne au joueur toute la liberté de jouer comme il le souhaite.

Mais chaque joueur doit comprendre comment naviguer entre les nombreuses commandes. Avec un jeu aussi robuste comme Cyberpunk 2077, il est compréhensible que vous ayez oublié certains des contrôles qui vous ont été enseignés, comme comment ouvrir l’inventaire dans Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077: Comment ouvrir l’inventaire

Le prologue de Cyberpunk 2077 est essentiellement un didacticiel d’une heure pour vous aider, le joueur, à vous sentir à l’aise pour survivre dans Night City. Vous apprendrez de nombreuses nouvelles mécaniques, de la furtivité au piratage d’ennemis, et même à la manière de ranger des armes.

Vous serez donc pardonné si vous avez oublié comment ouvrir votre inventaire dans Cyberpunk 2077. Heck, peut-être que vous ne l’avez pas encore compris non plus. Ça va, et c’est pourquoi nous sommes ici. Cyberpunk 2077 propose de nombreux nouveaux contrôles à apprendre, à mémoriser et à implémenter. Nous avons ce qu’il vous faut.

Voici les nombreuses façons d’ouvrir l’inventaire dans Cyberpunk 2077:

PC: Appuyez sur O sur votre clavier pour accéder directement à votre inventaire. Cependant, vous pouvez également ouvrir le menu Jeu en appuyant sur I sur votre clavier. Ce sont les options par défaut; vous pouvez également modifier certaines combinaisons de touches dans le menu Paramètres.

Si vous êtes sur PC et que vous jouez avec une manette, les conseils ci-dessous pour PS4 et Xbox fonctionneront également pour PC.

Appuyez sur le pavé tactile du milieu pour afficher le menu Jeu. Faites défiler jusqu’à Inventaire et appuyez sur X. Xbox: Appuyez sur le bouton Afficher pour afficher le menu Jeu. Faites défiler jusqu’à Inventaire et appuyez sur A.

C’est tout ce qu’on peut en dire. Si jamais vous oubliez comment ouvrir votre menu de jeu ou votre inventaire dans Cyberpunk 2077, revenez ici pour un rappel. J’espère que vous maîtriserez toutes les commandes compliquées en un rien de temps.

Pour tout ce qui concerne Cyberpunk 2077, nous sommes là pour vous. Consultez ce guide pour savoir comment libérer Brick dans Cyberpunk 2077, ou vous pouvez même apprendre comment étendre une arme à tout moment dans le jeu.