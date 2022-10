Qui est qui dans « From scratch », la nouvelle série Netflix

Créé par Attica et Tembi Locke, « From scratch » (« From Scratch » dans sa langue d’origine) est un Mini-série Netflix basé sur les mémoires de Tembi Locke « From Scratch: A Memoir of Love, Sicily, and Finding Home ». La fiction en huit épisodes sera présentée en première le 21 octobre 2022 sur la plateforme de streaming populaire.

Attica, Tembi, Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Zoe Saldana, Richard Abate, Jermaine Johnson et l’exécutif Will Rowbotham produisent la série qui suit un artiste qui tombe amoureux d’un chef en Italie et se lance dans un voyage transformateur, où découvrir l’amour, la perte , résilience et espoir à travers les cultures et les continents.

Zoe Saldana est la protagoniste de « À partir de zéro”, tandis qu’Eugenio Mastrandrea, Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith, Judith Scott et Lucía Sardo font également partie du casting. Mais qui est qui dans la nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FROM ZERO »

1. Zoe Saldana comme Amy Wheeler

Zoe Saldana, connue pour ses rôles dans « Crossroads », « Drumline », « Guess Who », « Avatar », « Star Trek », « Guardians of the Galaxy », « Avengers : Infinity War » et « The Adam Project » , joue Amy Wheeler, une jeune artiste qui voyage en Italie à la recherche de nouvelles expériences. Lorsqu’elle rencontre Lino, elle tombe immédiatement amoureuse de lui et envisage même une vie avec le chef, mais un diagnostic décourageant change tout.

Zoe Saldana dans le rôle d’Amy Wheeler dans la mini-série « From scratch » (Photo : Netflix)

2. Eugenio Mastrandrea comme Lino

Eugenio Mastrandrea, qui a participé à des productions telles que « ACAB: All Cops Are Bastards », « Carlo & Malik » et « La fuggitiva », joue Lino, un chef sicilien qui, après être tombé éperdument amoureux d’Amy, déménage avec elle à Los Anges. Lorsque Lino fait face à des problèmes de santé et que l’avenir du couple est menacé, les deux familles se réunissent.

Eugenio Mastrandrea dans le rôle de Lino dans la mini-série « From scratch » (Photo : Netflix)

3. Danielle Deadwyler dans le rôle de Zora

Danielle Deadwyler, connue pour son interprétation de Cuffee dans le film « The Harder They Fall », prend le rôle de Zora dans « À partir de zéro”. C’est l’un des membres de la famille d’Amy Wheeler.

Danielle Deadwyler dans le rôle de Zora dans la mini-série « From scratch » (Photo : Netflix)

4. Keith David comme Hershel

Keith David, qui est apparu dans des films tels que « Crash », « Il y a quelque chose à propos de Mary », « Barbershop », The Thing », « They Live », « Pitch Black » et « The Chronicles of Riddick » et « Platoon », joue Hershel, le père d’Amy.

Keith David dans le rôle de Hershel dans la mini-série « From scratch » (Photo : Netflix)

5. Kellita Smith comme Lynn

Kellita Smith, mieux connue pour son rôle de Wanda McCullough dans la sitcom Fox « The Bernie Mac Show », est chargée de jouer Lynn dans la nouvelle mini-série Netflix.

Kellita Smith dans le rôle de Lynn dans la mini-série « From scratch » (Photo : Netflix)

Voici les acteurs et personnages qui complètent le casting de « From scratch »: