« La Venganza de las Juanas »: histoire, bande-annonce, casting et tout sur la telenovela Netflix

Avec Juana Arias, Sofia Engberg, Oka Giner, Renata Notni et Zuria Vega, « La revanche des Juanas« Est une adaptation de la telenovela colombienne » Las Juanas « , écrite par Bernardo Romero Pereiro en 1997. La production suit cinq femmes qui ne se connaissent pas du tout, mais qui découvrent qu’elles ont la même tache de naissance, elles doivent donc enquêter sur le mystère entourant sa naissance.

«C’est une histoire de 1997. Quand mon père l’a écrite, son idée était de faire une histoire très légère, un peu comique. C’était un homme très féministe et ses histoires avaient toujours des personnages féminins très forts. Cette histoire a beaucoup circulé et a été répétée plusieurs fois, mais lorsque nous avons commencé à parler à Netflix J’ai dit à propos de ce projet que j’avais toujours voulu faire cette histoire d’un côté qui n’a jamais été fait, comme un thriller, qui est mon genre préféré », a déclaré Jimena Romero, scénariste et créatrice, à Glamour México.

« Il m’a vraiment semblé que l’intrigue de l’histoire s’y prêtait parfaitement car le mystère est là depuis le début. Alors j’espère que mon père, où qu’il soit, pense que c’est une bonne idée de faire l’histoire comme ça. Je pense que l’histoire méritait d’être réinventée car elle se prêtait si bien à une histoire pleine de suspense », a-t-il ajouté.

Auparavant, cette histoire a été adaptée au Mexique en 2018 sous le titre de «Filles de la lune« Avec Michelle Renaud, Danilo Carrera, Geraldine Galván, Mario Morán, Jade Fraser, Jonathan Becerra, Lore Graniewicz et Gonzalo Peña.

« La Venganza de las Juanas » met en vedette Renata Notni, Zuria Vega, Juana Arias, Oka Giner et Sofía Engberg

QU’EST-CE QUE « LA VENGANZA DE LAS JUANAS » ?

D’après le résumé de « La revanche des Juanas« , » Cinq femmes qui ne se connaissent pas découvrent qu’elles ont toutes la même tache de naissance. A partir de ce moment, ils ont commencé à enquêter sur le mystère entourant sa naissance et à rechercher l’homme qui a trompé leurs mères ».

« J’ai pensé à chaque histoire séparément. Nous voulions presque un pour pouvoir faire une série de chacun d’eux. Chacun vit vraiment son histoire, mais ils se rejoignent par instants. Nous racontons cinq histoires de cinq femmes qui vivent leurs propres drames, ont leurs secrets et font face au même type de conflit de différentes manières », a expliqué Jimena Romero dans l’interview susmentionnée.

De même, elle a indiqué qu’il y a trois mots qui marquent la série : « le féminisme, entendu comme que les femmes doivent se sentir en contrôle de nos vies et être les maîtres de notre destin. La seconde est quelque chose dont je pense que les femmes ont besoin, la fraternité en général. C’est un appel à respecter ce que chacun est et à savoir qu’ensemble nous sommes plus forts que seuls. Et le troisième, la bravoure en tant qu’être courageux, c’est prendre le contrôle de votre vie à tous les niveaux. Ce sont de très jeunes femmes qui s’en sortent bien. La vengeance des Juanas est en fait une façon de dire que ces femmes ne sont victimes de leur passé, de personne, c’est leur vengeance. Que je voudrais qu’il reste comme un message pour les femmes et les hommes qui le voient ».

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA VENGANZA DE LAS JUANAS »

Zuria Vega dans le rôle de Juana Manuela

Renata Notni dans le rôle de Juana Valentina

Oka Giner dans le rôle de Juana Caridad

Sofia Engberg dans le rôle de Juana Bautista

Juanita Arias dans le rôle de Juana Matilde

Carlos Ponce dans le rôle de Juan Bautista

Carlos Athie

Miroir Frédéric

Pablo Astiazaran

Ivan Amozurrutia

Image de balise Jorge Antonio Guerrero

Fernando Becerril

Véronique Marchande

Ana Ludyvina Velarde

Mauricio Isaac

Ricky del Real

Zuria Vega joue Juana Manuela dans « La Venganza de las Juanas » (Photo: Netflix)

COMMENT VOIR « LA VENGEANCE DES JUANAS » ?

« La revanche des Juanas», De 18 épisodes, sortira ce mercredi 6 octobre au Netflix.