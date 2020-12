Dionne Warwick Ex-Husband: Qui est William Elliott?

Dionne Warwick est une chanteuse, actrice et animatrice de télévision.

Elle se classe même parmi les 40 plus grands fabricants à succès entre 1955 et 1999, en raison de ses succès sur le palmarès des singles pop Hot 100 de Billboard.

Warwick est connue pour ses chansons «That’s What Friends Are For», «I’ll Never Love This Way Again» et «Don’t Make Me Over». Elle a 40 albums studio dont, Amis, Dionne Warwick dans la vallée des poupées, promesses, promesses, amis amoureux, et Réservations pour deux.

Warwick est également récemment devenue virale sur Twitter pour avoir échangé des messages avec Taylor Swift et Chance the Rapper, même si elle a un compte depuis des années. Récemment, elle a tellement tweeté que ses fans ont cru qu’elle s’était fait pirater. Elle même a tweeté un mème se moquant de la folie de son fil Twitter.

Dionne Warwick a 79 ans et est née le 12 décembre 1940, faisant d’elle une Sagittaire.

Elle a été mariée deux fois dans le passé, mais à une personne, William Elliott.

Qui est l’ex-mari de Dionne Warwick, William Elliott?

William Elliott est acteur et batteur.

Il a eu un rôle récurrent dans la sitcom Bridget aime Bernie comme Otis Foster ainsi qu’un rôle récurrent dans Adam-12 comme Officer Gus Grant.

Elliott a également joué un rôle dans le film d’Elvis Presley appelé Changement d’habitude en 1969.

Il est né le 4 juin 1934, faisant de lui un Gémeaux.

Elliott est malheureusement décédé le 30 septembre 1983, à l’âge de 49 ans.

Warwick a épousé et divorce William Elliott deux fois.

En 1996, Warwick a épousé William Elliott. Cependant, ils ont divorcé en mai 1967.

Cependant, ils étaient toujours manifestement attirés l’un par l’autre et se sont remariés quelques mois plus tard en août 1967.

Malheureusement, leur relation n’a pas duré et ils ont divorcé pour la dernière fois en mai 1975.

Warwick a expliqué que son succès a en fait nui à son mariage: «J’étais la principale source de revenus de la famille et c’est très difficile pour l’ego masculin. Cela avait trop à supporter pour mon mari, et nous avons décidé qu’il valait mieux que nous nous séparions.

Elliott et Warwick ont ​​des enfants ensemble.

Avant leur deuxième divorce, ils ont eu des enfants ensemble. En janvier 1969, ils ont eu leur premier fils nommé David Elliott. En 1973, ils ont eu leur deuxième fils nommé Damon Elliott.

En fait, Damon Elliott a maintenant 47 ans et est également un producteur et chanteur très réussi de l’industrie musicale. Il a travaillé avec des artistes comme Britney Spears, Gwen Stefani, Pink, Christina Aguilera, Beyonce. Elliott a même son propre album appelé Ombre de la réalité.

Elliott a également récemment produit l’un des derniers albums de sa mère appelé Elle est de retour.

William Elliott était dans la marine américaine.

Elliott a passé quatre ans dans la marine américaine en tant qu’électricien.

Après la marine, il a refusé une chance de fréquenter le Massachusetts Institute of Technology. Au lieu de cela, il a voulu suivre ses passions créatives et est devenu batteur. En tant que batteur, il a fini par former son propre groupe et craquer pour sa chanteuse de fond, Dionne Warwick.

En fait, quand il demandait à son père la permission d’épouser Warwick, le père de Warwick nettoyait son arme. Bien que le père de Warwick ait finalement donné sa bénédiction pour qu’ils se marient tous les deux, il a effrayé Elliott dans le processus.

Warwick dit qu’elle ne pourrait pas vivre avec ou sans Elliott.

Dionne Warwick réfléchit à son mariage et dit: «Je l’ai épousé et je voulais divorcer et me remarier. Je ne peux pas vivre, je ne peux pas vivre sans. C’était facile. J’étais amoureux de lui. La deuxième fois est toujours bonne. J’ai porté un costume au premier mariage et une robe au second. Les deux étaient adorables. Il y a eu de nombreuses circonstances qui ont contribué à nous séparer une deuxième fois, dont je ne vais pas parler.

Interrogée sur un troisième mariage, elle a répondu: «Ne dites jamais jamais».

