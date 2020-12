Cyberpunk 2077: Comment fonctionne le voyage rapide et vous débloquez de nouveaux points pour cela (Guide)

Ville de nuit, la ville dans laquelle l’action de Cyberpunk 2077 La plupart du temps, il joue dans une immense métropole, donc l’explorer pleinement peut facilement prendre beaucoup de temps. Heureusement, il est possible de Voyage rapidepour ne pas avoir à parcourir à plusieurs reprises tout le parcours à pied, en voiture ou à moto.

Cyberpunk 2077: à partir de quand vous pouvez utiliser le voyage rapide – Solution (Guide)

Celles-ci Points de voyage rapides mais ne sont pas immédiatement disponibles lorsque vous commencez votre carrière dans Night City, au lieu de cela, vous devez faire le premier prologue complet et Jackie apprenez à vous connaître pour avoir la possibilité de voyager rapidement d’un point à un autre. Et même après cela, Night City est bouclé par endroits, vous ne pouvez donc visiter que certaines parties de la ville Cyberpunk 2077 se diriger vers.

Pour vraiment pouvoir explorer toute la ville, vous devez suivre l’histoire principale jusqu’à ce que vous atteigniez la mission principale « Le coup d’Etat » a complété. Dès que vous avez laissé ce jalon derrière vous, toute la ville est à vos pieds et même si de nombreux domaines sont encore trop difficiles pour vous, vous pouvez vous y rendre à partir de maintenant. Vous pouvez reconnaître les stations de voyage rapide sur votre carte grâce aux aiguilles bleues que vous pouvez découvrir partout.

Cyberpunk 2077: voici comment fonctionne le voyage rapide

Les informations les plus importantes dès le départ: vous ne pouvez pas voyager rapidement d’un simple clic sur votre carte. Sur la carte, vous pouvez facilement identifier les différents nœuds de Night City, mais pour les utiliser, vous devez vous y rendre directement et avec un Poste de contrôle d’interagir. Ce qui ressemble toujours à une épingle bleue sur la carte se trouve dans la rue une boîte grise avec une carte holo verte dessus.

Courez vers une telle station et interagissez avec elle pour trouver un Vue de la carte sur lequel sont affichés tous les points de voyage rapide que vous pouvez déjà utiliser. Ensuite, sélectionnez simplement le lieu que vous souhaitez visiter et en quelques secondes vous y serez. Sans aucun embouteillage, sans interférence gênante des criminels et surtout sans ennuyeux civils qui courent devant vous.

Cyberpunk 2077: voici comment débloquer de nouveaux points de voyage rapide

le Débloquez de nouveaux points de voyage rapide ne dépend pas de votre progression dans l’action, mais nécessite une présence physique Vs. Vous n’avez même pas besoin d’utiliser les stations, soyez simplement à proximité. Passez devant eux, conduisez à proximité en voiture ou descendez une rue en moto juste à côté d’eux, et la nouvelle station de voyage rapide sera ajoutée à votre carte personnelle.

En langage clair, cela signifie que plus vous vous déplacez dans Night City et plus vous continuez à bouger et n’utilisez pas lesdites stations, plus vous aurez progressivement de destinations de voyage. Comme la ville est très grande, comme déjà mentionné, et que les missions principales vous poussent beaucoup à aller et venir, c’est probablement le meilleur moyen de voyager rapidement et de ne pas perdre de temps inutilement.

