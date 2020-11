"Assassin’s Creed Valhalla": C’est ainsi que vous battez l’ordre des anciens

L’ordre des anciens est votre adversaire le plus puissant dans « Assassin’s Creed Valhalla ». Comme les cultistes du prédécesseur « Odyssey », les membres de l’association secrète ont infiltré la société. Vous devriez tous les éliminer – nous vous montrerons où les trouver.

Débloquez la chasse à l’Ordre des Anciens

L’ordre des anciens est bien organisé, mais vous aussi: dans un sous-menu intitulé «Ordre», vous pouvez trouver les partisans de la société secrète dans une liste assez claire. Vous déverrouillez le menu des médailles peu de temps après votre arrivée en Angleterre – après le prologue en Norvège. Pour ce faire, vous devez d’abord construire une maison pour les deux hommes cachés (aka assassins) dans votre camp. Ensuite, ils vous envoient à la chasse et vous donnent la quête « Briser l’ordre » avec vous sur votre chemin. À ce stade, vous aviez déjà vaincu le premier membre de l’Ordre des Anciens: Kjötvi le Cruel, également connu sous son nom de code « La Hache », était le boss final du prologue.

Le menu des médailles de « Assassin’s Creed Valhalla ». À gauche et à droite au bord: les fanatiques (petits cercles). Entre les deux: les quatre branches avec les membres de la garde, la barre centrale avec cinq magisters et la tête (en bas).

Les fanatiques portent des références aux cultistes

Au cours du jeu, vous trouverez à plusieurs reprises des indices sur d’autres membres de l’ordre – à travers l’histoire, en tuant d’autres cultistes et à travers la chasse aux soi-disant fanatique. Ces guerriers d’élite voyagent à travers le pays et vous attaquent si vous vous approchez trop. Si vous les battez, vous recevrez des documents qui vous montreront le chemin vers les membres de l’Ordre des Anciens.

Vous pouvez lire ces indices dans le menu Ordre, puis jouer au détective et retrouver les cultistes. Ou vous suivez simplement notre liste. Mais attention: tous les membres de l’ordre ne restent pas toujours au même endroit. Et vous ne pouvez accéder à certains d’entre eux qu’au cours de l’histoire. En principe, vous pouvez également le faire si vous ne disposez pas de toutes les informations. Il n’est alors que partiellement difficile de les reconnaître, car ils ne vous seront pas montrés comme des ennemis sans aucun indice trouvé. Par conséquent, vous ne pouvez pas non plus leur tendre une embuscade – vous devez les attaquer à l’improviste.

Vous pouvez toujours dire que vous avez tué l’un des cultistes par le fait qu’un raccourci clavier appelé « Confirmer la mort » est affiché sur son cadavre. Appuyez sur le bouton qui apparaît et Eivor s’assurera sanglamment que la cible est morte une fois de plus. Ce n’est qu’alors que le menu des médailles est mis à jour et le membre respectif est affiché comme vaincu.

Liste de tous les membres et fanatiques de l’ordre

Nous listons les membres de l’ordre ci-dessous en fonction de leur affiliation à l’une des quatre branches gardiennes de l’ordre, selon laquelle le menu est également trié. À la fin de chaque table, vous trouverez le chef du groupe respectif, le Magister. Il n’apparaît que lorsque vous avez vaincu les autres. Devant les branches gardiennes, nous vous montrons les emplacements des fanatiques, triés dans une branche gauche et une branche droite dans le menu du jeu.

Note aux fanatiques Les fanatiques se déplacent dans une zone. Il n’est donc pas si simple de donner leur emplacement exact. Il est préférable de s’approcher des lieux indiqués ici et d’attendre dans la rue ou de s’y promener. Si un fanatique s’approche de vous, vous le verrez sur la carte comme un symbole de casque. Ainsi, vous pouvez facilement le suivre. Pointe: Si vous tuez Leofrith (ou, si vous l’épargnez, ne brûlez pas la lettre) à la fin de la quête «Cela pèse lourd, les fanatiques vous traquent activement. Cela les rend plus faciles à trouver, mais attention: ils sont assez solides! A lire : "Patineur professionnel de Tony Hawk 1 + 2": Changer de patineur - voici comment ça marche

Zélote (côté gauche)

Nom de famille Force / emplacement recommandés Woden Force 220 / près de Canterbury, Kent Heike Force 250 / à la tour d’Agnitum, East Seaxe Bercthun Force 340 / rue près de l’avant-poste de Calleva, Hamtunscir Hrothgar Force 280 / Sudseaxe Cudberct Force 160 / sud-ouest d’Oxenafordscir Horsa Force 130 / au nord-ouest d’Oxenafordscir Osgar Force 220 / entre le lac de Wizebi à Lincolnnescir et la rivière Brant Kendall Force 90 / sud de Meldeburne à Grantabrycgscir

Zélote (côté droit)

Nom de famille Force / emplacement recommandés Autorisé Épaisseur 280 / Glowecaesterscir occidental Wealdmaer Force 160 / Scrobbescir Cola Force 90 / au nord de la rivière Witham à Lincolnnescir Appelle Force 280 / au sud de la rivière Derwent à Eoforwicscir Eorforwine Force 90 / à Utbech, Grantabrycgscir Redwald Force 90 / à Venonis, Legracaesterscir Woofah Force 160 / à l’ouest de la forêt de Theodford, East-Engla

Gardien de la guerre (branche droite)

Nom (alias) Force / emplacement recommandés Kjötvi le Cruel (La hache) Aucune information de force / vaincu au cours de l’histoire Leofgifu (Le carquois) Force 20 / sur la rivière dans le camp militaire d’Utbech, au nord de Grantabrycg, Grantabrygscir Hunta Huntasson (Le cintre de déversoir) Force 20 / sur la place du marché de Ledecestre à Legracaesterscir Sœur Frideswid (La sangsue) Force 90 / vaincu au cours de l’histoire Lance d’Avgo (La flèche) Force 90 / vaincu au cours de l’histoire Vicelin (la boussole) Force 90 / vaincu au cours de l’histoire Gorm Kjötvisson (Le Kiel) Aucune information sur la force / après avoir parlé aux personnes cachées dans le camp sur l’île de Vinland

Gardien de la loi (branche du milieu à droite)

Nom (alias) Force / emplacement recommandés Eanbhert (Le parchemin) Power 220 / dans une maison envahie par la végétation près des quais à Glowecaester, Glowecaesterscir Tata (l’arc) Force 130 / devant l’écurie de Quatford dans l’est du Scrobbescir Gunilla (les herminettes) Force 20 / assis sur un tabouret sur les quais d’Hreopedun, Legracaesterscir Abbesse Ingeborg (La torche) Force 190 / vaincu au cours de l’histoire Grigorii (l’aiguille) Force 190 / Vaincu au cours de l’histoire Audun (la crypte) Force 190 / vaincu au cours de l’histoire Reeve Derby (La virole) Force 190 / à une cascade à Picheringa, Eoforvicscir

Gardien de la richesse (branche centrale gauche)

Nom (alias) Force / emplacement recommandés Havelok (la hanche) Force 160 / dans sa villa au pied d’un mur à Lincoln, Lincolnescir Patrick (L’enclume) Force 90 / à sa forge à Oxeneforda à la frontière ouest d’Oxenafordscir Mucel (le tour) Force 90 / répare les navires aux quais de Buckingham, Oxenafordscir. Gifle (La lance de cendre) Force 55 / dans la cachette de la forêt au point le plus élevé de la forêt de Theodford Wigmund (Le Erl) Force 20 / vaincu au cours de l’histoire L’évêque Herefrith (Le bâton du berger) Force 160 / vaincu au cours de l’histoire Tatfrid (La Lyre) Force 20 / S’asseoir ou faire de la musique sur une scène de la place du marché de Grantabrycg, Grantabrygscir

Gardien de la foi (branche gauche)

Nom (alias) Force / emplacement recommandés Yohanes Loukas (L’huile) Force 340 / aux ruines de Fearnaham à Hamtunscir Heika von Friesland (La faucille) Force 160 / sur le marché Colencaester à Eastseaxe Beneseck de Bath (la cloche) Force 160 / au monastère de Brimclif sur la côte sud à Sudseaxe Hilda (la plume) Force 250 / vaincu au cours de l’histoire Selwyn (la potence) Force 250 / vaincu au cours de l’histoire Ealhferth (Le Sax) Force 250 / vaincu au cours de l’histoire Sœur Blaeswith (le râteau) Épaisseur 130 / dans l’église St Martin à Canterbury, Kent.

Le reste: Fulke et le père

Il reste encore deux membres de l’ordre: d’un côté Fulke, que vous battez au cours de l’histoire de Sudseaxe et qui vous donne le dernier indice pour arriver à la tête de l’ordre. Et d’autre part cette tête même, appelée « Le Père » ou « Grand Magister ». Pour le trouver, vous devez avoir tué les 44 autres cultistes et fanatiques et terminé l’histoire principale. Rendez-vous ensuite dans votre village et parlez à l’assassin Haytham. Il vous donne la quête qui vous mènera directement au père. Ensuite, vous avez fait la chasse!