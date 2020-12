Le célèbre Dex préoccupe les fans dans une nouvelle vidéo, Boonk Gang tend la main

Le dernier aperçu musical du célèbre Dex a beaucoup inquiété pour son bien-être.

La consommation de drogue du célèbre Dex a été bien documentée au cours des dernières années et de nombreux fans se sont inquiétés de son état. Beaucoup de gens se soucient de l’artiste et ne veulent pas le voir se blesser. Hier encore, Dex a publié une vidéo sur Instagram qui le montre en avant-première de la toute nouvelle musique. Dans la vidéo, Dex a l’air étourdi et confus tandis que les paroles de la chanson décrivent un homme déprimé et perdant l’envie de vivre. C’était un clip inquiétant qui avait inquiété beaucoup de ce que Dex traverse. Immédiatement après que le clip est devenu viral, John Gabbana, qui s’appelait Boonk Gang, s’est rendu sur Instagram avec quelques mots d’encouragement pour Dex. Boonk a connu ses propres problèmes de toxicomanie et voulait s’assurer que le rappeur allait bien. «Hé mon frère, je me souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés à Los Angeles au Studio City Sound et mec, tu avais l’air vraiment heureux», a écrit Gabbana. « Je ne sais pas comment la vie se passe pour toi en ce moment, mais de l’extérieur en regardant l’homme, ça n’a pas l’air si beau. Tu n’as pas l’air en bonne santé broski et à ce moment de la vie, la seule chose qui compte c’est notre santé. […] Je ne suis pas ici pour te juger. Je veux juste vous donner quelques mots d’encouragement. Il n’est jamais trop tard pour faire un changement. « Il reste à savoir si Dex a accepté ou non l’aide de Gabbana, même si nous ne lui souhaitons rien d’autre que le meilleur pour aller de l’avant.