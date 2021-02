Ils diffusent illégalement des journaux et des magazines sur Telegram: 329 chaînes et 10 sites pirates fermés

Le phénomène de piratage éditorial en Italie a subi un autre coup dur ces dernières heures, cette fois par la Guardia di Finanza de Bari. Le procureur local a en effet ordonné la saisie préventive de 10 sites Web qui a diffusé illégalement des copies numériques de journaux, magazines et livres électroniques protégés par le droit d’auteur. Ils ont ensuite renvoyé aux portails 329 canaux sur la plateforme de messagerie instantanée Telegram, qui ont été fermées et sont donc inaccessibles.

Celle de ces heures n’est pas la première opération qui cible le piratage en ligne opéré au moyen de Telegram. En réalité, jusqu’à présent, l’attention de la police s’est toujours portée sur le monde des chaînes de télévision en streaming, même si l’édition papier représente un phénomène florissant: selon une estimation de la Fédération italienne des éditeurs de journaux qui remonte à un peu moins d’un an. il y a peu, les dommages résultant de l’activité de ces canaux sont estimés en 670.000 euros par jour, soit environ 250 millions d’euros par an. Le fonctionnement de ces horaires est né précisément de la plainte de la FIEG l’année dernière: baptisé #cheguaio, il a jusqu’à présent conduit à l’identification de 9 des gestionnaires de l’infrastructure piratée.

Comment fonctionnait le kiosque pirate

Le matériel piraté se compose de livres électroniques ou de fichiers PDF, qui représentent des copies numériques de livres, de journaux et de magazines. Les fichiers originaux sont publiés sur les plateformes initialement désignées par les éditeurs et sont destinés aux abonnés et acheteurs; faire des copies cependant, c’est extrêmement simple, bien plus que la réplication d’un flux vidéo en continu. Une fois que les textes ont été téléchargés et que toutes les mesures qui les protègent contre la copie ont été éludées, les contrevenants obtiennent une sorte de kiosque à journaux numérique et le télécharger sur des sites Web hébergés à l’étranger, qu’ils créent ensuite dépot pour une distribution qui est annoncée et rendue possible par des canaux sur Telegram, qui diffusent des liens vers le matériel.

De l’analyse des appareils saisis par la Guardia di Finanza de Bari, il est ressorti que les gestionnaires des portails ils n’ont demandé aucun paiement aux utilisateurs intéressés par le contenu. Les opérations ont été financées exclusivement hébergement de bannières publicitaires sur les sites qui étaient vus par des milliers de personnes chaque jour. Les administrateurs du site n’ont pas encore été identifiés; pour eux, les crimes de violation de la législation sur le droit d’auteur, le blanchiment d’argent, la réception de biens volés, l’accès non autorisé à un système informatique ou télématique et le vol sont présumés.

