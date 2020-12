Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition: Vitrine hebdomadaire des mods 12/20 comprend un suiveur d’épée animé

Le monde merveilleux de Skyrim regorge de quêtes à entreprendre, d’ennemis à tuer et de lieux à explorer. Pour la plupart des joueurs, cependant, le nouveau sentiment brillant a depuis longtemps disparu du titre daté, et en tant que tel, il y a toujours des mods publiés pour le jeu.

Heureusement pour les fans de l’univers Elder Scrolls, Skyrim dispose d’une communauté de modding particulièrement robuste au Nexus. Le site héberge des tonnes de mods et de nouveaux contenus sont toujours publiés par la communauté. Dans cette série, je passe en revue chaque semaine des mods de qualité qui méritent d’être ajoutés à votre ordre de chargement.

En commençant par un ajout passionnant à Skyrim mods, une arme extrêmement détaillée et un mod suiveur vient de sortir. Je dis arme / suiveur car c’est deux en un! There Is No Umbra – Un adepte d’épée flottante de FableForge présente un adepte unique, une épée vivante, flottante et parlante qui comprend des doublages professionnels et des animations personnalisées.

Le mod comprend également deux quêtes différentes avec de bonnes et de mauvaises fins pour chacune. Si cela ne suffisait pas, l’épée a son propre système de suiveurs construit sur mesure avec les commentaires vocaux utilisés pour différentes situations. Il y a aussi une bande-annonce pour le mod (fantaisie, non?) Que vous pouvez consulter ci-dessous:

Passant au prochain mod de la liste pour cette semaine, Northbourne NPCs of Winterhold by Southpawe est un remplaçant et une refonte de visage à haute poly pour tous les PNJ nommés dans la région de Winterhold. Cela inclut des personnages de la ville de Winterhold elle-même, du Collège et de quelques autres PNJ divers.

La meilleure partie de ce mod est qu’il fait partie d’une série de l’auteur. Jusqu’à présent, l’auteur a refait les PNJ pour Riverwood, Whiterun, Falkreath et le Rift. Haafingar hold, qui comprend les PNJ les plus nommés à recréer, est le prochain sur leur liste à s’attaquer et est actuellement un travail en cours.

Le mod final de cette semaine est un mod de type cosmétique plus petit pour conclure. Cela ne signifie cependant pas que l’auteur n’y a pas consacré de temps, d’efforts et d’amour, car la qualité parle d’elle-même. Le Realistic Nord Ships SSE de DK a été créé par DeviantKaled et récemment porté en édition spéciale par JPSteel2.

La description originale du mod se lit comme suit: «Une refonte complète des navires de Skyrim, remplaçant les bateaux vanille par des mailles et des textures réalistes, de haute qualité et respectueuses des traditions.»

Cela termine la vitrine des mods de cette semaine. Assurez-vous de revenir ici pour des nouvelles sur tous les derniers mods Skyrim et les projets communautaires plus importants.