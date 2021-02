Don en Fortnite est une expression populaire de nos jours. Plus souvent qu’autrement, vous entendrez probablement un joueur des équipes demander à quelqu’un de leur acheter un skin ou offrir à quelqu’un de leur offrir un des leurs. Habituellement, ces personnes plaisantent ou essaient de vous arnaquer. Je ne recommande pas de les écouter. Cependant, de temps en temps, vous ou quelqu’un d’autre voudrez peut-être offrir un skin, mais je ne sais pas comment! Nous sommes là pour vous aider.

Comment offrir des skins et des objets dans Fortnite

Les cadeaux ont été facilités en Fortnite et peut facilement être accessible depuis la boutique d’objets. À partir du chapitre 2 de la saison 5, vous ne pouvez pas offrir de skins que vous possédez actuellement dans votre casier, mais vous pouvez offrir des skins sur le marché. Personne ne sait pourquoi ils ont supprimé la possibilité d’offrir des skins de votre casier, mais nous pouvons espérer qu’ils pourraient le ramener un jour. Pour l’instant, suivez les instructions ci-dessous pour voir comment offrir des skins et des objets de la boutique d’objets.

Première étape: ouvrir la boutique d’objets

Croyez-le ou non, tout le monde ne sait pas où se trouve la boutique d’objets. Vous pouvez y accéder dans le jeu en chargeant l’écran principal, où vous pouvez sélectionner les modes de jeu et afficher votre liste d’amis. Nous avons mis en évidence le bouton de menu Boutique d’articles dans l’image ci-dessus. Il est en haut de l’écran de menu, bien intitulé Boutique d’objets. Cliquez ici pour y accéder!

Deuxième étape: sélectionnez l’article que vous souhaitez envoyer en cadeau

Tout peut être sélectionné! Cela inclut les danses, les skins, les enveloppements et les émoticônes! Sélectionnez simplement l’article que vous souhaitez offrir à votre ami et il ouvrira la page de l’article. La page de l’article est l’endroit où vous choisirez de l’envoyer en cadeau.

En relation: Fortnite: Comment changer votre nom – Guides de jeu Pro

Troisième étape: sélectionnez Acheter comme cadeau

Nous vous avons dit que l’envoi d’un cadeau était beaucoup plus facile! Ce n’est pas la dernière étape, mais c’est assez intuitif une fois que vous sélectionnez un élément. Lorsque vous cliquez Acheter comme cadeau (surligné dans l’image), il vous mènera à la page pour que vous puissiez sélectionner l’ami à qui vous souhaitez l’envoyer.

Quatrième étape: choisissez votre ami

Nous savons; vous avez probablement tellement d’amis que vous ne savez tout simplement pas à qui envoyer le cadeau. Cependant, une fois que vous avez résolu ce casse-tête, cochez la case à côté de leur nom (surligné en orange). Vous pouvez sélectionner plus d’une personne à qui l’envoyer, mais cela coûtera plus de V-Bucks. Non Un article convient à tous Ici! Une fois que vous avez sélectionné votre (vos) ami (s), cliquez sur Continuer pour accéder à l’écran final.

Cinquième étape: envoyez-le!

Comme indiqué dans l’image ci-dessus, tout ce que vous avez à faire à partir d’ici est de cliquer Envoyer. Une fois que vous avez fait cela, vous avez terminé! Votre ami verra son nouvel objet brillant dans son Fortnite casier!

Puisque vous ne pouvez pas envoyer de cadeaux depuis votre casier, vous ne pouvez malheureusement pas accomplir une mission pour gagner un skin juste pour l’envoyer à votre ami. Nous espérons vraiment qu’ils nous permettront d’envoyer des skins déjà possédés à un moment donné, comme ils l’ont fait dans le passé!

Vous voulez savoir où se trouvent toutes les pièces XP actuelles sur la carte? Consultez notre guide de tous les emplacements de pièces XP!