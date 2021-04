Breaking Bad: l’acteur partage une histoire réconfortante avec un fan

Les fans de «Star Trek» se souviendront de John de Lancie pour son interprétation de Q dans «The Next Generation», qu’il répétera lors de nouveaux épisodes de «Picard». Cependant, de Lancie a obtenu une brève participation à «Breaking Bad», un autre des grands favoris des téléspectateurs.

L’acteur a fait partie de la série dans un total de quatre épisodes dans lesquels il a joué Donald Margolis, le père de Jane, un personnage joué par Krysten Ritter qui a servi de l’intérêt romantique de Jesse Pinkman (joué par Aaron Paul).

Lors d’une récente interview que de Lancie a donnée à Variety, l’acteur a partagé quelques mots sur sa participation à la célèbre série Vince Gilligan, révélant une histoire émouvante sur une rencontre qu’il avait eue avec l’un des fans de la production tout en notant qu’il l’aurait fait. aimé que son caractère ait continué.

Il est courant de voir John de Lance jouer des personnages puissants au caractère extrêmement fort, qu’il reconnaît lui-même comme quelque chose de très difficile car cela l’oblige à travailler deux fois plus que ses pairs. «Ce personnage m’a permis de me détendre un peu et de faire le contraire d’essayer de dominer ou d’écraser», dit-il.

Donald Margolis, personnage qui a joué Lancie dans la série, est présenté comme un homme sensible qui, après la mort de sa fille, est distrait dans son travail de contrôleur aérien, provoquant la mort de 150 personnes. L’acteur souligne qu’à une occasion, un jeune homme d’environ 22 ans s’est approché timidement de lui pour lui demander si c’était lui qui jouait le père de Jane.

«Et il me regarde avec suspicion, et il dit: ‘Ouais, eh bien, maintenant je pense savoir ce que mes parents vivent.’ Commentaires de Lancie. Je suis sûr que ses parents ont tout fait pour l’éloigner, tu sais. » L’acteur assure qu’il lui a dit d’arrêter de faire tout ce qu’il faisait ou risquerait de ruiner sa vie, et bien qu’il considère que le jeune homme ne pouvait pas l’écouter, il en a sûrement ressenti quand il l’a vu dans la série.

La séquence de la mort de Jane est l’une des plus grossières que « Breaking Bad » ait présentée au cours de ses cinq saisons. Le personnage de Ritter décède aux côtés de Paul en raison d’une overdose, tandis que Walter White (Brian Cranston) le regarde débattre de l’opportunité de faire quelque chose à ce sujet ou non. Krysten Ritter admettrait ne pas avoir ressenti le poids de la scène avant la fin du tournage.