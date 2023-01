Kaguya-sama: Love Is War – Le premier baiser qui ne finit jamais arrive en salles le jour de la Saint-Valentin

Aniplex of America et Crunchyroll se sont associés pour proposer le long métrage d’animation Kaguya-sama: Love Is War – Le premier baiser qui ne finit jamais dans les cinémas nord-américains ce jour de la Saint-Valentin, le 14 février, pour un événement théâtral spécial de deux jours.





Kaguya-sama: Love Is War – Le premier baiser qui ne finit jamais est le premier long métrage de Crunchyroll Kaguya-sama : L’amour, c’est la guerre série, basée sur les bandes dessinées à succès d’Aka Akasaka, qui s’est vendue à plus de 19 millions d’exemplaires en circulation. Première en 2019, la série animée a été classée n ° 3 des meilleures séries animées de tous les temps sur My Anime List, l’une des plus grandes communautés d’anime et de manga au monde avec plus de 12 millions d’utilisateurs actifs par mois, et a remporté plusieurs Crunchyroll Anime Awards.

Kaguya-sama suit les personnages principaux, le président du conseil étudiant Miyuki Shirogane et le vice-président Kaguya Shinomiya, deux génies et les meilleurs étudiants de leur classe à l’élite de l’Académie Shuchiin. Leurs camarades les voient comme le match parfait l’un pour l’autre, mais ni Kaguya ni Miyuki ne veulent admettre leurs vrais sentiments l’un pour l’autre. Au cours des trois premières saisons de la série, le couple se retrouve enfermé dans une bataille pour amener l’autre à avouer son amour pour l’autre en premier, se terminant par un premier baiser très attendu qui a mis fin à la troisième saison de la série.





Kaguya-sama: Love Is War – Le premier baiser qui ne finit jamais Se déroule après la saison 3

Crunchyroll

Le film, Kaguya-sama: Love Is War – Le premier baiser qui ne finit jamais se déroule au lendemain de la saison 3. Le synopsis officiel se lit comme suit :

La salle du conseil étudiant de l’Académie Shuchiin, l’endroit où le vice-président du conseil étudiant Kaguya Shinomiya et le président Miyuki Shirogane se sont rencontrés. Après une longue bataille amoureuse, ces deux génies ont communiqué leurs sentiments et, au Festival Hoshin, ont eu leur tout premier baiser. Cependant, il n’y avait pas de confession d’amour claire. La relation entre ces deux-là, qui supposaient qu’ils seraient en couple, reste ambiguë. Maintenant, trop conscients de leurs sentiments, ils doivent faire face au plus grand défi à ce jour : Noël. C’est Shirogane qui veut que ce soit parfait contre Kaguya qui poursuit la situation imparfaite. C’est l’histoire d’amour très « normale » de deux génies et le premier baiser qui n’en finit pas. Durée d’exécution : 90 minutes

Après trois ans et trois saisons à attendre le premier baiser entre les deux personnages principaux, les fans verront enfin où en est la relation entre Kaguya et Miyuki, dans le premier long métrage de la série, qui sortira en salles le 14 février 2023 ! Billets pour Kaguya-sama: Love Is War – Le premier baiser qui ne finit jamaisqui seront diffusés en japonais avec des sous-titres en anglais, sont désormais disponibles sur Fandango.

Regardez la bande-annonce complète ci-dessous: