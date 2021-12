Détails sur le père nazi de Kevin Spacey qui l’aurait agressé sexuellement dans une maison des horreurs

Star Trek L’acteur Anthony Rapp a affirmé qu’à l’âge de 14 ans, Kevin Spacey l’avait agressé lors d’une fête dans son appartement de Manhattan. Selon Rapp, Spacey est entré dans une chambre, ivre, où Rapp regardait la télévision, et l’a pris dans ses bras, l’a placé sur le lit et s’est allongé sur lui.

Rapp s’est éloigné et n’a parlé de l’incident que bien plus tard. Spacey s’est excusé et a déclaré qu’il ne se souvenait pas de ce qui s’était passé. Il est également sorti dans la même déclaration sur Twitter, affirmant qu’il vivrait désormais ouvertement en tant qu’homosexuel.

L’ancien Château de Cartes L’acteur a également été accusé d’avoir agressé sexuellement un parent inconnu de l’ancienne présentatrice de presse américaine Heather Unruh.

À la lumière de ces accusations, une interview de 2004 avec le frère aîné de Kevin Spacey, Randall Fowler, a refait surface en disant qu’il – avec Spacey et sa soeur Julie – ont été élevés par un père nazi qui les a abusés et brutalisés sexuellement pendant des années.

L’abus était si grave que les enfants auraient appelé leur père « La créature ».

Selon Randall, qui est un imitateur de Rod Steward et chauffeur de limousine dans l’Idaho, lui et ses frères et sœurs ont grandi dans une « maison des horreurs » et ont été maltraités par leur père, Thomas Geoffrey Fowler.

Il était si violent que Randall a déclaré qu’il évitait d’avoir ses propres enfants parce qu’il avait peur qu’ils « héritent du gène du prédateur sexuel ».

Photo de Kevin Spacey papa, Thomas Fowler

Au moment de l’entretien, qui a eu lieu peu de temps après l’arrestation de Spacey dans un parc de Londres, Randall a décrit son frère comme un « vaisseau vide » qui n’a jamais eu de véritable relation avec qui que ce soit, à l’exception de sa mère.

« Aucun de nous n’a eu la chance de grandir avec deux parents aussi endommagés », a-t-il déclaré. « J’ai vécu trois mariages et 40 aventures. »

Thomas Fowler a rejoint le parti nazi américain quand les enfants étaient jeunes, et Randall se souvient qu’il a coupé sa moustache pour ressembler à Adolf Hilter.

Il l’aurait également fouetté et violé régulièrement.

Quand Randall avait 12 ans, il prétend que son père l’a emmené dans la chambre pour une leçon sur les oiseaux et les abeilles. C’est là qu’il dit que son père a déboutonné son pantalon et a commencé à « jouer » avec lui.

Randall dit qu’il a subi la plupart des abus (qui ont duré quatre ans), et Julie a également subi des coups jusqu’à ce qu’elle s’enfuie à 18 ans. Il a dit que Spacey a fait de son mieux pour l’éviter.

« Il était tellement déterminé à essayer d’éviter les coups de fouet qu’il s’est juste occupé de ses Ps et Qs jusqu’à ce qu’il n’y ait rien à l’intérieur », a déclaré Randall. « Il n’avait aucun sentiment.

La famille a déménagé 10 fois et Randall affirme qu’ils n’ont jamais été autorisés à avoir des amis dans la maison de peur que les autres enfants ne voient le bureau de Thomas Fowler, qui était bordé de photos d’hommes et de femmes nus.

En 1963, il affirme que sa mère a appris que son mari abusait d’une adolescente (qui était également un parent).

La famille Kevin Spacey

Randall a déclaré que sa mère avait écrit une lettre aux trois enfants des années plus tard pour justifier le comportement de leur père et n’avait fait aucune tentative pour s’excuser ou reconnaître pleinement ce qui s’était passé. Il est décédé en 1990 et elle, en 2003.

Spacey a très peu parlé de son père, juste qu’il était un « homme de la classe moyenne très normal » né à Caspar Wyoming.

