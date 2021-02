« Mariage par surprise »: histoire, bande-annonce, acteurs, personnages et tout

Avec Can Yaman (« Erkenci Kus: Dreaming Bird ») et Yeliz Kuvancı (« Sadakatsiz »), « Surprise Marriage » (« Hangimiz Sevmedik » dans sa langue d’origine) est une série turque Le mariage surprise (Hangimiz Sevmedik?) Est un feuilleton turc opéra sur l’histoire d’amour de Tarik et Itir, deux étudiants de la même université qui se sont secrètement mariés à cause de l’hostilité qui existe entre leurs parents.

La comédie romantique réalisée par Metin Balekoğlu et écrite par Alphan Dikmen et Başak Angigün a été initialement diffusée sur TRT 1 entre le 15 juillet 2016 et le 22 mai 2017. Au total, elle comportait 40 chapitres.

HISTOIRE DU «MARIAGE PAR SURPRISE»

Selon la description de Divinity, « Mariage surprise»Est une de ces histoires d’amour qui vous accroche dès la première minute et raconte l’histoire de Tarik et Itir, un jeune couple qui décide de se marier sans en parler à personne pendant leur dernière année d’université.

Can Yaman et Yeliz Kuvancı sont les protagonistes de « Mariage par surprise » (Photo: TRT 1)

Mais qu’est-ce qui pousse ce couple à garder leur relation secrète? C’est là que les choses se compliquent. Leurs parents respectifs se détestent même si dans leur jeunesse ils étaient amoureux et se sont même enfuis ensemble, mais un incident a poussé Çam et Yeşil à prendre des chemins différents.

Chacun formait sa propre famille tandis que la haine augmentait au fil des ans. Certains voisins de la région ont tenté de les réconcilier, lorsque les deux ont perdu leur conjoint, mais c’était impossible. Ainsi commence cette histoire pleine de situations folles et absurdes, de conflits familiaux, de secrets et, surtout, de beaucoup d’amour.

BANDE-ANNONCE DE « MARIAGE PAR SURPRISE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DU «MARIAGE PAR SURPRISE»

Yeliz Kuvancı comme Itır Yeşil

Can Yaman en tant que Tarık Çam

Cengiz Bozkurt comme Şener Yeşil

Altan Erkekli comme Münir Yeşil

Gül Onat comme Adile Çam

Bülent Şakrak comme İlyas Çiçek

Mehtap Bayri comme Ayşen Akça

Deniz Oral comme İhsan Durulmaz

Veysel Diker comme Şevket Özler

Şerif Erol comme Hulusi Gültekin

Selma Kutluğ comme Mürüvvet Erol

Tuba Erdem comme Şükriye Durulmaz

Pelin Ermiş comme Emel

Erdem Baş comme Metin Durulmaz

Berfu Öngören comme Perran Özler

Barış Başar comme Zeki Durulmaz

Onur Sermik comme Halit Güney

Fondation de Bostanlık en tant que Sevda Çam

Bağış Angigün comme Ahmet Demir

Batuhan Uçar comme Tuncay Yeşil

Doğa Konakoğlu comme Feridun Demir

Ersin Arıcı comme Sami

Süleyman AL comme Polis Süleyman

Efe Erkekli comme Genç Münir

Nergis Taşyürek comme Genç Adile

Ayten Uncuoğlu comme Adalet Hala

Ferdi Akarnur comme Saim

Gazanfer Ündüz comme Müteahhit

Tayfun Sav en tant que Dr Talat

« Mariage par surprise » a été réalisé par Metin Balekoğlu (Photo: TRT 1)

QUAND LE MARIAGE PAR SURPRISE SERA-T-IL LANCÉ EN ESPAGNE?

« Mariage surprise”Sera présenté en Espagne le lundi 8 février à 18h00 jusqu’à Divinité.

La série est disponible à partir du 14 décembre 2020 à Mitele Plus.