L’édition légendaire de Mass Effect est la mise à niveau de Shepard Comparison Shots

Les trois jeux de la trilogie originale de Mass Effect ont reçu des améliorations visuelles notables dans Mass Effect Legendary Edition, mais c’est le premier titre en particulier qui ressemble de plus en plus à une véritable refonte. BioWare a publié de nouvelles captures d’écran de comparaison tirées du prochain remaster, montrant cette fois un commandant Shepard beaucoup amélioré.

Comme vous pouvez le voir, la femelle Shepard « canon » de Mass Effect 3 est désormais entièrement intégrée à Mass Effect (ainsi que Mass Effect 2). En effet, le système de création de personnage a été unifié dans les trois jeux de Legendary Edition. Mais même Shepard masculin a l’air beaucoup plus dynamique cette fois-ci, et évidemment, l’ensemble bénéficiera de textures améliorées, d’éclairage et de divers effets visuels.

