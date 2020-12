Comment libérer de la brique dans Cyberpunk 2077

En raison du fait que Cyberpunk 2077 est si étroitement lié aux gangs, lorsque vous jouez dans le jeu, vous finirez toujours par faire chier quelqu’un. Quel que soit votre choix, quelqu’un voudra votre mort. Le choix est entièrement à vous qui vous choisissez d’agacer et avec qui vous choisissez d’être ami.

Comment libérer de la brique

Il est possible de libérer Brick dans la mission The Pickup dans Cyberpunk 2077. Il se trouve dans une pièce attachée à une bombe, qui est câblée à la porte. Vous pouvez le libérer en trouvant le détonateur à proximité et en le désarmant. désactivera la bombe vous permettant de pirater la porte et de libérer Brick.

Une fois l’accord conclu lors de la mission The Pickup, le Militech apparaîtra, ce qui provoquera un chaos total. Si vous tuez dans votre jeu, courez et traversez le bâtiment, et finalement, vous arriverez dans une pièce avec deux pièces vitrées devant vous avec des escaliers entre les deux. Tirez sur les troupes sur votre chemin, et en haut des escaliers, vous trouverez la pièce avec de la brique.

Bien sûr, ce n’est pas si simple de casser la porte, ou même de la pirater, pour le sauver. Jetez un œil à travers la porte vitrée et vous verrez Brick assis sur un tabouret attaché à une bombe, qui est câblée à la porte. La bombe explosera en ouvrant la porte, voire en l’ouvrant légèrement, ou en commençant à la pirater.

Entrez dans la porte à droite de la chambre de Brick, et à gauche, en entrant, se trouve un conteneur avec l’interrupteur du détonateur posé sur le dessus. Deux options apparaîtront lors de l’interaction avec le détonateur:

Vous pouvez l’activer et transformer Brick en une fine pâte humide rouge.

Vous pouvez le désactiver, puis pirater la porte et sauver Brick.

Fais ton choix. Si vous l’avez activé, continuez avec le jeu. Si vous l’avez désarmé, retournez dans la chambre de Brick, piratez et la porte, puis parlez à Brick. Il admettra qu’il vous doit une faveur, qui, bien sûr, passera plus tard dans le jeu!

