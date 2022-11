« 1899 » c’est une nouvelle série a rejoint Netflix. La production allemande est pleine de mystère, qui commence après que les protagonistes reçoivent des nouvelles d’un navire qui avait disparu quatre mois plus tôt. la production a divers éléments symboliques cachés et ici nous expliquerons le triangle inversé.

La série a été créée par Jantje Friese et Baran bo Odar, les responsables de « foncé », un autre programme germanique réussi qui consistait en une histoire complexe pleine de mystères basés sur la science et la mythologie.

Bien que « 1899 » ait été fabriqué en Allemagne et au Royaume-Uni, en réalité a une distribution internationale qui comprend divers acteurs bien connus tels que Andreas Pietschmann (allemand), Emily Beecham (anglais), Mathilde Ollivier (français) et Miguel Bernardeau (Espagnol), dont on se souviendra pour son rôle dans Elite.

Tout au long de la série, nous avons vu que le symbole du triangle inversé avec une ligne horizontale était gravé à plusieurs endroits sur le vaisseau Kerberos. De plus, les figures triangulaires avaient une grande présence.

Au début, on pensait qu’il pouvait s’agir d’un logo de l’entreprise d’Henry Singleton, mais on s’est rendu compte qu’il cachait bien plus quand on a découvert que la réalité n’était pas ce qu’elle semblait.

QUE SIGNIFIE LE SYMBOLE DU TRIANGLE INVERSÉ DANS « 1899 » ?

Le symbole du triangle inversé avec une ligne horizontale que nous avons vu à Kerberos est quelque chose de présent dans diverses croyances anciennes et certains événements historiques plus contemporains. Selon chacun d’eux, le sens que peut donner la série est différent.

l’élément terre

Dans le cas de l’alchimie, une ancienne forme de science, tout était considéré comme une combinaison des quatre éléments : l’eau, le feu, l’air et la terre. Ce dernier était représenté par ledit symbole. Si « 1899 » essaie de représenter la terre, sa signification serait la base de la vie, de la stabilité et de la croissance.

Il y a une possibilité que le Le projet Prometheus voulait trouver une colonie pour l’humanité sur une autre planète, à la recherche de stabilité et de conditions similaires à celles de la planète Terre. Aussi, ils peuvent être explorer l’univers en essayant de trouver un autre endroit où la vie existait.

Le triangle inversé qui apparaît dans « 1899 » symbolise l’élément terre dans l’alchimie ancienne (Photo : Netflix)

la simulation

Le triangle pourrait également représenter le l’importance de la simulation qu’ils vivaient. Dans le cas de Maura, elle est prête à rester dans l’illusion de garder son fils Elliot en vie. Étant donné que le la terre peut aussi signifier le matériauvous pouvez vous référer à l’illusion de matérialité qu’ils créent.

Le triangle inversé divisé par une ligne horizontale pourrait également être une représentation littérale de ce à quoi il ressemblait. le corps physique des personnages dans le monde réelmais ils existaient dans la simulation, qu’ils croyaient être la vraie chose.

manque d’émotions

En même temps, l’élément terre est le pendant de l’eau, qui représente les émotions. Cela pourrait donc représenter une prédominance de la logique sur les passions. Par conséquent, ils pourraient être préparer les personnages aux défis à venir. Peut-être Henry Singleton, Maura ou Ciaran ont-ils découvert qu’il fallait prendre décisions rationnelles et ne pas être influencé par les émotions.

Le même chiffre décrit ci-dessus, a également été utilisé en mathématiques, il représente également un style d’écriture spécifique dans le journalisme, qui remplissait une fonction purement informative et a perdu les éléments créatifs. Le projet Prometheus était une mission de survie, et ils ont peut-être réalisé que les émotions humaines étaient consommables, étant considérées comme des signes de fragilité.

Dans la série, on fera la connaissance du Prometheus, un vaisseau perdu depuis plusieurs mois et à l’intérieur duquel on retrouve un enfant accroché à une petite pyramide noire (Photo : Netflix)

Captivité

Le triangle inversé (bien que sans la ligne horizontale) a également été utilisé comme symbole de la catégorisation des crimes par les nazis, qui faisait référence au type d’infraction qu’ils avaient commis. Ainsi, il essaie peut-être de dépeindre la captivité que d’autres personnes de l’histoire ont ressentie autrefois.

Les passagers de Kerberos étaient prisonniers de la simulationEh bien, avec le temps, ils en sont venus à croire que c’était leur réalité. La chambre 1011 était la prison de Maura et elle ne pouvait pas se réveiller dans le monde réel.