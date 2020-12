Messenger down, les messages privés Facebook ne sont pas livrés

Qui compte sur Facebook Messenger pour ses communications virtuelles pendant ces heures, il a du mal à atteindre des contacts et à être atteint par le monde extérieur. La plateforme de messagerie de la maison Menlo Park est en effet affectée par des dysfonctionnements qui impossible d’envoyer et de recevoir des messages, ou en tout cas ils rendent les deux opérations particulièrement difficiles.

Le problème heureusement cela n’affecte pas tous les utilisateurs: pour le moment la majorité des abonnés Messenger continuent à converser sans interruption technique, mais une minorité se plaint de messages qui n’arrivent pas à destination ou arrivent en retard. Certains, pour tenter de remédier au problème, se tournent vers WhatsApp (également du groupe Facebook), mais ceux qui n’ont pas d’alternative sont obligés de reporter les communications jusqu’à ce que les malentendus soient résolus.

Les reportages concernent également notre pays et arrivent en ligne à la fois sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Downdetector.com, ce qui montre que le problème en fait non seulement l’Italie est concernée, mais sa portée est plus étendue: les zones touchées en particulier sont celles de l’Europe et du Japon. Les rapports collectés par le portail font également référence non seulement à Messenger, mais aussi à deux autres produits du groupe Facebook: le principal réseau social et celui de partage de photos Instagram, notamment en ce qui concerne l’utilisation des Stories et Direct.

Pour le moment on ne sait pas de quoi dépendent les inconvénients: les développeurs de Facebook n’ont encore publié aucune communication à ce sujet, et s’ils devaient être en mesure de résoudre les problèmes à court terme, on ne dit même pas qu’ils le feront. En attendant, également d’Italie, où jusqu’à récemment les problèmes concernaient principalement Messenger, des rapports commencent également à être envoyés concernant Instagram et Facebook.