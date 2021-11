Peaky Blinders : le réalisateur parle de sa première saison finale

Depuis sa première en 2013 sous le signal BBC Two, « Peaky Blinders » a réussi à devenir l’un des drames les plus populaires à la télévision britannique, acquérant rapidement une légion fidèle d’adeptes qui attendent avec impatience la première de la sixième et dernière saison de la Les mésaventures de la famille Shelby.

Ce samedi 20 novembre, le réalisateur Anthony Byrne a profité de son compte Instagram pour présenter aux fans de cette production mettant en vedette Cillian Murphy une courte vidéo dans laquelle on voit l’acteur déambuler dans une rue déserte, coupant rapidement des noirs tout en présentant le message « Début 2022 » (Début 2022)

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le réalisateur de « Squid Game » évoque le caractère violent de la série

« Nous vous contacterons plus tôt que vous ne le pensez. Par ordre de … », a écrit Byrne dans son message. Ce message a commencé à générer de multiples spéculations concernant le moment où « Peaky Blinders » reprendra sa diffusion pour la dernière fois, peut-être au cours du premier trimestre de l’année prochaine.

La série a été créée par le scénariste britannique Steven Knight, mettant en vedette une histoire se déroulant au début du XXe siècle après la Première Guerre mondiale. On y découvre la vie des Shelby, une famille de gangsters qui cherchent à créer de meilleures conditions de vie dans les quartiers les plus bas et les plus marginaux de Londres. Byrne a rejoint la production dans le rôle de réalisateur au cours de la cinquième saison.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Star Wars : la série Ahsoka Tano a déjà sa Sabine Wren

En plus de cette ultime saison pour la télévision, un film est en préparation. Selon Knight dans sa participation au London Film Festival, cette production sera « la fin de la route pour la série telle que nous la connaissons ». Le film n’a pas encore de titre confirmé et commencera à tourner dans le quartier britannique de Birmingham en 2023.

La dernière saison de la série suivra la mort de l’actrice Helen McCrory, qui jouait tante Polly Gray, une figure matriarcale de la famille Shelby. Il n’a pas encore été révélé comment son absence sera abordée dans la série, bien que divers membres de la production aient indiqué qu’il lui serait rendu hommage.