Les médecins devraient «  aider  » les enfants trans à «  se réconcilier avec leur sexe  »

Keira Bell (à droite) devant la Royal Courts of Justice de Londres après avoir remporté son contrôle judiciaire le 1er décembre (Twitter / Belstaffie)

Keira Bell, la jeune femme de 23 ans qui a remporté la semaine dernière une révision judiciaire historique empêchant le NHS de prescrire des bloqueurs de puberté aux jeunes trans, souhaite que les médecins aident les jeunes dysphoriques de genre à «se réconcilier avec leur sexe».

Bell a remporté son examen judiciaire contre le NHS Tavistock and Portman Trust, qui gère le GIDS, la seule clinique de genre au Royaume-Uni pour les jeunes trans.

La décision de la Haute Cour signifie que les trans de moins de 16 ans au Royaume-Uni sont désormais effectivement empêchés de prendre des bloqueurs de puberté sans l’approbation d’un tribunal.

L’âge auquel les enfants trans peuvent recevoir des inhibiteurs de la puberté a été abaissé de 16 à environ 11 ans en 2011, après près d’une décennie de consultation avec des experts internationaux. GIDS a maintenant suspendu les renvois pour les bloqueurs de la puberté, laissant les jeunes trans et leurs parents «dévastés».

Mais s’adressant à la presse devant la Royal Courts of Justice de Londres le 1er décembre, Keira Bell a déclaré que «ce combat n’est pas encore terminé».

Elle a poursuivi: «Je voudrais personnellement appeler les professionnels et les cliniciens à créer de meilleurs services et modèles de santé mentale pour aider les personnes aux prises avec la dysphorie de genre à se réconcilier avec leur sexe.

Convaincre les jeunes dysphoriques de genre de «se réconcilier» avec le sexe qui leur a été assigné à la naissance est souvent qualifié de «thérapie critique de genre» et recherché par les parents qui veulent que les thérapeutes convainquent leurs enfants qu’ils ne sont pas trans. Il n’y a aucune preuve clinique soutenant les avantages de cela, mais de nombreuses études évaluées par des pairs montrent que les adultes trans qui ont été soumis à une thérapie de conversion pendant leur jeunesse ont un risque beaucoup plus élevé de tentatives de suicide.

Keira Bell a ajouté en elle déclaration à la presse du 1er décembre qu’elle était «ravie» de la décision et a déclaré qu’elle «protégerait les jeunes vulnérables».

« Je le souhaite [the ruling] avait été faite avant que je ne me lance dans l’expérience dévastatrice des bloqueurs de la puberté », a déclaré Bell. «Ma vie serait très différente aujourd’hui.»

Bell, qui était un patient GIDS et a pris des bloqueurs de puberté à 16 ans avant de subir une chirurgie d’affirmation de genre à 20 ans, fait partie du petit nombre de personnes qui s’identifient comme transgenres et plus tard. détransition.

«Détransitioner» est le mot utilisé pour les personnes qui subissent une forme de transition associée au fait d’être transgenre – que ce soit socialement, comme changer leur apparence physique et / ou leurs pronoms, ou une intervention médicale, comme la thérapie de remplacement hormonal (THS) ou les chirurgies d’affirmation de genre – mais reviennent plus tard à l’identification du sexe qui leur a été attribué à la naissance.

De nombreuses études ont montré que moins de 1% des personnes qui changent de sexe le regrettent plus tard et la détruisent.