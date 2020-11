Chad Ochocinco révèle pourquoi son amie est «la seule» et lui donne une «structure»

L’ancienne star de la NFL a déclaré qu’il n’était même pas tenté par quelqu’un d’autre.

Quand le public pense à Chad « Ochocino » Johnson dans une relation, ils l’associent souvent à son bref mariage avec Evelyn Lozada. Le couple a détaillé leur romance sur Femmes de basket-ball et beaucoup croyaient qu’après deux ans de fréquentation, ils tiendraient la distance. Cependant, quelques semaines à peine après avoir noué le nœud, le couple a été impliqué dans un incident de violence domestique qui a fait les gros titres de la culture pop et les papiers de divorce n’ont pas tardé à être déposés. Récemment, l’ancienne star de la NFL a partagé des images de lui-même avec la nouvelle dame de sa vie, Sharelle Rosado, et il a expliqué pourquoi il pensait qu’elle était « la bonne » pour lui en visitant le Je suis athlète Podcast. Evelyn a publiquement évolué depuis son passage chez Ochocinco alors qu’elle était en relation avec l’ancienne star des Dodgers de Los Angeles et fondateur de 1501 Certified Entertainment, Carl Crawford. Les deux hommes étaient fiancés pendant des années et partageaient un fils ensemble, mais les choses ne fonctionnaient pas. Ochocinco est prêt à révéler sa romance au monde, et il a parlé ouvertement de ses sentiments pour Rosado. «Je ne tombe même pas dans la tentation. Quand vous êtes vraiment heureux avec elle, ce n’est pas nécessaire « , a déclaré Johnson. » C’est ainsi que vous savez qu’elle est la bonne. Je suis un joueur et l’importance du jeu est quelque chose que je place en premier dans la vie, avant toute femme, parfois même avant mes enfants parce que c’est un moyen de revenus et c’est une façon de payer mes factures. Si cette personne appelle mon téléphone en cours de jeu et que je suis prêt à appuyer sur pause, c’est comme ça que vous savez qu’elle est la bonne. « Plus tard, il a souligné que son adoration verbale pour Rosado ne devait pas être confondue avec lui ombrageant ses partenaires précédents. «Je ne veux pas dire de mauvaises choses pour offenser quiconque de mon passé. Tout le monde était merveilleux « , a ajouté Ochocinco. » Je pense que ce que j’ai maintenant, ce que je ne pense pas avoir jamais eu auparavant, c’est quelqu’un pour me donner une petite structure. Encore une fois, ne pas être offensant pour personne d’autre, mais le balancier est égal. Ce n’est pas déséquilibré. Regardez Chad Ochocinco sur Je suis athlète au dessous de.