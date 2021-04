Space Jam 2: une nouvelle bande-annonce héritée est arrivée

C’est enfin arrivé. Space Jam 2 a publié une bande-annonce officielle avant sa première cet été. Mettant en vedette la légende de la NBA LeBron James et réalisé par Malcolm D. Lee, le film sert de suite directe au succès du blockbuster de 1996 Space Jam. Jusqu’à présent, nous avons eu des aperçus limités du film, et maintenant la bande-annonce en offre encore plus aux fans qui anticipent la suite. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

La nouvelle suite suit James Lebron et son jeune fils (Joe) se fait piéger dans un espace virtuel par un algorithme diabolique nommé AI-G Rhythm (Cheadle). Pour se mettre en sécurité avec son fils à la maison, LeBron doit faire équipe avec la Tune Squad – comprenant Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig et Lola Bunny – pour vaincre une équipe de basketteurs composée des champions numérisés d’AI-G.

LeBron James joue une version romancée de lui-même dans Space Jam 2, avec le casting avec Don Cheadle, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, Ceyair J. Wright, Harper Leigh Alexander, Alex Huerta et Khris Davis. le Looney Tunes La distribution vocale comprend Eric Bauza (Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin le Martien, Tweety), Jeff Bergman (Sylvester, Foghorn Leghorn), Kath Soucie (Lola Bunny) et Gabriel Iglesias (Speedy Gonzales).

Avant la sortie de la bande-annonce, Space Jam 2 a été impliqué dans des tas de controverses sur le fait que Pepe Le Pew soit exclu de la suite. À un moment donné, alors que l’ancien réalisateur Terence Nance était à bord, Pepe est apparu dans une scène avec la chanteuse-actrice Greice Santo, cette dernière remettant la première à sa place lorsque la moufette de bande dessinée commence à flirter avec elle. Une fois que Lee est arrivé à bord, la scène a été abandonnée et Pepe a été complètement retiré du film.

Une autre source de controverse a été la refonte de Lola Bunny, qui a été relookée pour être beaucoup plus familiale. Dans une interview abordant la controverse, le réalisateur Malcolm D. Lee a révélé pourquoi les changements avaient été apportés à la suite, et cela revient essentiellement au réalisateur de penser qu’il n’est pas nécessaire de «sexualiser» le lapin de dessin animé.

« Lola [Bunny] était très sexualisée, comme Betty Boop mélangée à Jessica Rabbit. Lola n’était pas politiquement correcte », a déclaré Lee à Entertainment Weekly.« C’est un film pour enfants, pourquoi est-elle en crop top? Cela semblait juste inutile, mais en même temps, il y a une longue histoire de cela dans les dessins animés. Nous sommes en 2021. Il est important de refléter l’authenticité de personnages féminins forts et capables. «

Lee a ajouté: « Elle a probablement les caractéristiques les plus humaines des airs; elle n’a rien comme une carotte, un gémissement ou un bégaiement. Nous avons donc retravaillé beaucoup de choses, pas seulement son look, comme nous assurer qu’elle avait une longueur appropriée sur son short et était féminine sans être objectivée, mais lui a donné une vraie voix. «

Space Jam: un nouvel héritage sortira en salles et sur HBO Max le 16 juillet 2021. Le temps nous dira si la nouvelle suite atteint les mêmes niveaux de succès que l’original, qui est toujours le film de basket-ball le plus rentable de tous les temps. Nous saurons si nous avons un nouveau champion cet été. La nouvelle bande-annonce officielle de Space Jam 2 nous vient avec l’aimable autorisation de Warner Bros. Pictures.

