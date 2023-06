Détails du clip exclusif Documentaire NFT de Tribeca, frappé

NFT (tokens non fongibles) sont un domaine compliqué, notamment parce qu’il évolue constamment de manière sociopolitique et technologique. Pour certains, ce sont de l’art ; pour d’autres, il s’agit d’escroqueries pyramidales entachées de délits d’initiés et de fraudes. Quoi qu’il en soit, ils sont un média unique au 21e siècle, et un problème.





Dans le nouveau documentaire opportun Frappé, le réalisateur Nicholas Bruckman plonge magistralement dans le monde complexe et souvent déroutant de la sphère de l’art numérique NFT de 40 milliards de dollars. À travers un amalgame d’entretiens intimes, de séquences à la volée et de séquences d’archives surprenantes, Bruckman tisse ensemble l’histoire à multiples facettes de ce phénomène révolutionnaire (et peut-être problématique).

Le film nous présente une riche tapisserie d'artistes qui ont réussi dans ce nouveau paysage artistique, comme Beeple, le créateur de l'œuvre record de 69 millions de dollars NFT. Dites ce que vous voulez à propos des NFT, mais ils ont abouti à un moment historique étrange et fascinant.





Minted médite sur les NFT

Le synopsis du film se lit comme suit :

Minted couvre tout l’arc de l’engouement NFT, de ses débuts explosifs en 2021 à son crash dramatique en 2022. Bruckman n’hésite pas à présenter les voix critiques au sein de la conversation NFT et donne suffisamment de temps d’écran aux critiques qui remettent en question le long- viabilité à long terme, impact environnemental et implications sociales des NFT.

C’est une exploration fascinante des périls et des possibilités de ce monde instable et dynamique, offrant un aperçu de l’essence même de la créativité humaine, de la valeur de l’art et du pouvoir transformateur de la technologie.

Après sa première au Tribeca Film Festival, il y aura une séance en personne le jeudi 15 juin 2023 à 21 h 15 au Village East Cinema. Le cinéaste Nicholas Bruckman a cherché à être objectif et informatif sans être ouvertement politique ni porter de jugement de valeur dans le documentaire, comme il l’explique dans cette interview tirée des notes de presse :

« Nous voulions éviter le didactisme et remettre en question les hypothèses et les idées préconçues sur ce monde, nous nous sommes donc efforcés de nous assurer que tout le monde dans le film avait de la crédibilité et s’engageait avec précision dans le sujet, tout en étant capable d’exprimer un monde aussi complexe d’une manière relatable. à la caméra. »

« Au fil du temps, les controverses publiques autour des NFT se sont intensifiées, nous avons estimé qu’il était important d’amener le public » au-delà des gros titres « et dans une exploration plus approfondie de la façon dont l’histoire se déroulait en temps réel du point de vue de l’artiste. Nous voulions montrer comment les artistes persévèrent dans leur métier et leur création à travers les hauts et les bas du marché et de l’opinion publique, et font preuve de résilience et d’adaptabilité dans leur expression personnelle, quels que soient les outils qu’ils utilisent. »

Cette expression de soi a, bien sûr, entraîné quelques réactions négatives. Comme la crypto-monnaie, il y a une méfiance et une colère croissantes à l’égard des NFT et des blockchains, mais Bruckman pense qu’ils reflètent l’histoire humaine intemporelle de l’adaptation et de l’évolution en fonction des nouvelles technologies et des nouveaux marchés. « Je crois que les NFT et la blockchain représentent un outil puissant pour les artistes avec un potentiel et des implications incroyables pour l’avenir, et comme toute technologie, sont semés de risques et de périls qui peuvent être atténués par une meilleure compréhension du public », a déclaré Bruckman dans une déclaration du directeur. Il a continué: